Ta prizor s slovenskih cest je navdušil tudi svetovne medije (VIDEO)

V nedeljo so bile oči svetovne kolesarske javnosti uprte v slovenske ceste, saj je potekalo državno prvenstvo v cestni vožnji. To je bila celo prva dirka Mednarodne kolesarske zveze (Uci) po premoru zaradi koronavirusa, za nameček pa sta se na njej udarila dva najbolj vroča kolesarja tudi v svetovnem merilu –inSo pa številni športni mediji objavili tudi prisrčen prizor z dirke, ki je postal prava spletna uspešnica. Ko družina ob cesti navija za kolesarje, se mimo pripeljein ravno odvrže bidon. Ta prileti pod noge sedemletniku, ki v trenutku postane najsrečnejši navijač daleč naokoli.Gre za Filipa, ki si je nedeljsko dirko skupaj z mlajšima bratom in sestro ogledal v spremstvu mame, nekdanje državne prvakinje v ritmični gimnastiki. Ta je tudi posnela prizor te čiste sreče, ki sta ga pozneje na twitterju pokazala tudi Polanc in Pogačar, pa tudi njuna ekipa UAE, ki je ob posnetku zapisala: »Zato imamo radi kolesarstvo.« Posnetek je objavila celo ameriška mreža ESPN, družina, ki si bo zdaj ogledala tudi nedeljsko dirko državnega prvenstvu v kronometru, pa se ne more načuditi odzivu, ki ga je sprožil.