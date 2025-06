Svit Sešlar: V slačilnici se šalijo, da sem Rieri kot sin

Sezono 2024/25 je začel z zamudo, a jo je končal v velikem slogu. Svit Sešlar je bil nesporni slovenski nogometni junak v klubski sezoni, za katero je najlepše priznanje prejel pred dvema dnevoma z uvrstitvijo v najboljše moštvo konferenčne lige. Za 23-letnim Konjičanom, ki je bil prva violina pokalnih prvakov in četrtfinalistov KL Celjanov, se je in se še bo dvigoval prah. V Slovenijo se je vrnil, da bi oživel kariero po težavah pri turškem klubu Eyüpspor, kamor je prestopil pred dvema letoma in po dvojni lovoriki z Olimpijo. Vrnil se je v velikem slogu, toda sezone še ni konec: s Slovenijo bo igral na evropskem prvenstvu do 21 let na Slovaškem.

Ob vrnitvi v Slovenijo ste se soočili z neprijetnim nazivom, češ, še en mlad in nadarjen fant, ki se mu ni posrečil preboj v tujini. Kakšne so bile vaše želje?

»Ko sem se odločil za Celje, sem vedel, kaj bodo govorili. Da nimam dovolj kakovosti. A se s tem nisem ubadal, dobro sem vedel, kaj potrebujem. Moral sem igrati. V Turčiji nisem, v Celju sem vedel, da bom dobil priložnost. Imel sem tudi najvišje cilje, osvojiti obe lovoriki, priti čim dlje v Evropi.«

Hitro, zelo hitro ste »pokazali zobe« in prepričljivo odgovorili nejevernim Tomažem. Postali ste vodja na igrišču, glavni režiser trenerjevih zamisli. Z Albertom Riero vas res povezuje veliko.

»Res se mi je vse 'poklopilo', nanizali smo zmage, zabijal sem gole, zbiral asistence. Začetek je bil sanjski za vse, za klub, za moštvo, zame. Samo želel sem si lahko takšnega začetka. Riera? Še v slačilnici se šalijo, da sem mu kot sin. Ničesar ne morem skriti, tudi zaradi njega sem se vrnil, bil sem njegova želja. Njegov slog igre, hoče namreč igrati, odraža tudi njegovo osebnost. Meni zelo ustreza način igre. Večno mu bom hvaležen, če me bo želel še kje, bom na razpolago. Seveda v normalnih športnih okvirjih.«

8 asistenc je zbral Svit Sešlar v konferenčni ligi in bil najboljši med vsemi v tej prvini.

Vaš igralni opis bi bil naslednji: ste igralec z izjemno inteligenco, ustvarjalnostjo in lucidnostjo. Nimate hitrih nog, a lahko ogromno pretečete. Toda kljub temu del strokovnjakov dvomi o vaših potencialih.

»Zavedam se slabosti, res je, nisem sprinter, a imam druge odlike. So boljše in z njimi nadomestim pomanjkljivosti. Hitrost razmišljanja je najmočnejša odlika. Sicer pa, odlične tekme v Evropi, v 1. SNL in v mladi reprezentanci so razkrile, kaj zmorem. Na to gledam tudi tako, da tisti, ki dvomijo o mojih sposobnostih, bodo o njih dvomili vedno, tisti, ki bodo videli mojo kakovost, pa jo bodo tudi prepoznali.«

Januarja sta s srčno izbranko Špelo postala starša sinu Marku.

»Na vsak način je bilo rojstvo Marka najlepši trenutek. Navadil sem se, vse je super in kot vidim, še bolje mi gre. Ni lahko, a sva s Špelo uskladila obveznosti. Razume me, ponoči sem nedotakljiv, podnevi jo nadomestim. A sem že vajen takšnega ritma in življenja. Podobno je bilo pri mojem odraščanju, mami Nina je držala 'tri vogale', ko je ati Simon igral nogomet.«

Večerni termin ste rezervirali za ogled finalne tekme lige prvakov. Kdo je vaš favorit, Paris Saint-Germain ali Inter?

»Navijal bom za Parižane, a več možnosti dajem Milančanom. Zato, ker imajo več izkušenj v ligi prvakov in s finalnimi tekmami. Odlični so v igri na rezultat, znajo se obrambno postaviti in so pragmatični. Tudi, ko so bili v polfinalu proti Barceloni v podrejenem položaju, so garali in izvlekli napredovanje. Parižani pa bodo bolj všečni.«