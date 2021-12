Švicarske občutke želi prenesti v Nemčijo in Avstrijo

Zadnji tekmovalni konec tedna pred novoletno turnejo je že prinesel novoletno darilo slovenskemu skakalcu Timiju Zajcu. Lani se je moral preizkušnjam v švicarskem Engelbergu odpovedati zaradi kazni Smučarske zveze Slovenije, ker je med svetovnim prvenstvom v smučarskih poletih v Planici kritiziral takratnega glavnega trenerja Gorazda Bertonclja.

A 21-letnik iz Hramš v občini Žalec se zna izraziti tudi na skakalnici, tako si je v soboto v osrčju Švice v tekmi za svetovni pokal priskočil tretje mesto in po 21 mesecih spet stopil na stopničke za najboljše tri posameznike. To se je nazadnje dogodilo 10. marca lani v Lillehammmerju, ko je bil tretji.

»Vesel sem, da se je vse poklopilo, ko so normalne razmere, sem lahko zelo visoko. Pred sezono sem bil sicer miren, saj sem vrhunsko skakal. A denimo na uvodni tekmi v Rusiji v Nižnem Tagilu sem imel slabe razmere, sem pa bil četrti na drugi preizkušnji. Manjkal je le tisti preskok, da bi bil že od prvega skoka tisti pravi,« je omenil Timi Zajc.

»To se je zdaj dogodilo v Švici, te dobre občutke je treba prenesti tudi na novoletno turnejo. Pri tehniki sem spremenil minimalne stvari pri počepu in denimo od pretekle srede na mali in veliki skakalnici v Planici lepo skakal. Pognal sem se tudi z veliko nižjega zaletišča in bil pred drugimi našimi fanti. Bil sem prepričan, da če se mi v Engelbergu vse poklopi, mi zmagovalne stopničke ne bi smele uiti,« je zatrdil član SSK Ljubno BTC.

»Zelo lepo je biti spet na zmagovalnem odru, takšen občutek bi rad imel po vsaki tekmi. Pri skokih pa je pač tako, da pri metrih enkrat dobiš, enkrat izgubiš. Vsak pač želi čim prej pokazati to, kar zna, sam sem bil miren in potrpežljiv, moral sem počakati in zdaj se je vse naposled sestavilo. Lani sem imel težko sezono, a vedel sem, česa sem sposoben. Po koncu sezone sem se pogovoril s trenerjem Robijem Hrgoto, z njim se zelo dobro razumem, zelo si zaupava. Pripravila sva načrt za poletno vadbo, poleti tudi od prvega treninga nisem imel težav s telesno težo. V formi sem le rasel,« je razkril formulo za vrnitev v elitni vrh.

Danes DP v Planici

Novoletna turneja? »Na njo želim na treninge in kvalifikacije priti dobro pripravljen, potem bomo videli, kako visoko lahko sežem. Turneja je zame zelo velik izziv, tekme si nenehno sledijo, in denimo na zadnji v Bischofshofnu si že pošteno utrujen. Da vse štiri tekme zdržiš na visoki ravni, moraš biti vrhunsko pripravljen. Osem dobrih skokov na novoletni turneji pa ne sme biti cilj, to se mora zgoditi. Po drugi strani pa govoriti o ciljih nima smisla. Ta teden si želim le ohraniti te dobre občutke, si spočiti, potem pa gremo naprej,« je še dodal Timi Zajc, ki ima denimo v svetovnem pokalu eno zmago, priletel si jo je 1. februarja 2019 na velikanki v Oberstdorfu.

Glavni trener Robert Hrgota je sporočil, da bodo na novoletni turneji skakali Anže Lanišek, Cene Prevc, Timi Zajc, Peter Prevc in Lovro Kos. Šestega člana ekipe, ki se bo v ponedeljek odpravila v Nemčijo, bo sporočil v naslednjem tednu. Zagotovo zaradi slabe forme na turneji ne bo nastopil Domen Prevc, v igri zanjo pa je tudi povratnik na treninge po prebolelem covidu-19 Žiga Jelar.

Cilji pa se za prestižno turnejo niso spremenili, Hrgota želi enega skakalca med šestimi najboljšimi, dva med deset in (oziroma) tri med 15. Pred nemško-avstrijsko turnejo se bodo najboljši slovenski skakalci danes ob 18. uri pomerili na državnem prvenstvu v Planici.