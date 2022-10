Svež, lahkoten in dobrega počutja

Biatlonec Jakov Fak nikakor ne more biti zadovoljen z zadnjo sezono. V svetovnem pokalu ni bilo stopničk, še najboljša uvrstitev je bilo 8. mesto v zasledovanju iz Ruhpoldinga, niti na olimpijskih igrah v Pekingu dobitnik srebrnega odličja v posamični tekmi iz Pjongčanga leta 2018 ni ponovil slave pod petimi olimpijskimi krogi. Pred novo sezono, starta konec novembra v Kontiolahtiju, je razgrnil analizo za pretekle dogodke in za prihajajoče.

Kako zdaj gledate na vse, kar se je tekmovalno dogodilo v zimi 2021/22?

»Saj ni nič posebnega, razen tega, da sem pred sezono zbolel za čudno virusno okužbo in še enkrat po olimpijskih igrah s korono. Nimamo kaj preveč za ocenjevati. Vem, koliko dela je bilo narejenega pred sezono ter kakšni so bili občutki in pripravljenost, potem pa se je vse pač zalomilo. Največja napaka je morebiti bila ta, da sem po tej virusni okužbi takoj šel tekmovat in se potem mučil vso sezono. Načeloma brez smisla, ker rezultati tako ali tako niso bili na ravni. Verjetno bi bilo bolje, če bi več počival in se vrnil kasneje, si vzel čas, da si telo opomore, in šele potem šel v sezono.«

Je zdaj vse v redu, v pripravljalnem obdobju ni bilo kakšnih težav?

»Da, sicer sem imel vmes še enkrat korono, a drugače je v redu.«

Lahko sklepamo, da moramo rezultatsko z vaše strani pričakovati precej boljšo sezono?

»Zagotovo, vem, da bo boljša, kot je bila lanska.«

So približno začrtani kakšni cilji ali boste tekmovali po občutku, nato pa videli, kako se bo to vse izteklo v smučini in na strelišču?

»Tako, tako, brez napovedi, sproščeno. Opravljeno je bilo dobro delo, še ena tretjina tega nas do sezone še čaka. Zdaj so najbolj pomembni intervalni treningi, in ko to opravimo, upam, da bom svež, lahkoten in da se bom na progi dobro počutil.«

Biatlonci imate v tej zimi od 8. do 19. februarja v nemškem Oberhofu tudi svetovno prvenstvo. Tudi to bo seveda na tarči za rezultatski priboljšek.

»Seveda, tudi z vidika tega, da imamo zdaj nemškega glavnega trenerja Ricca Grossa, ki je zelo ambiciozen, pa tudi sami športniki smo. Menim, da v ekipi vse super funkcionira, da so vsi zelo motivirani in da se bomo vsi maksimalno potrudili, da imamo dobre rezultate.«

Torej ste z dosedanjim Grossovim delom zelo zadovoljni.

»Da, moramo pa še imeti rezultate, vsako sodelovanje se na koncu ocenjuje po rezultatih tekmovalcev. To je za nas vse pomembno, vsi treniramo za to in tudi trenerji opravljajo to delo zato, da bodo uspešno vodili svoje tekmovalce.«

V svetovnem pokalu bo sicer nov sistem točkovanja ...

»Malce drugače bo, a spremembe niso nič drastičnega, praktično se nič ne bo spremenilo. Se pa biatlon kot šport, bom rekel, še vedno razvija, menim, da v dobro smer. Celotna mednarodna zveza dela tako, da bo še bolj zanimiv, tudi določena pravila, določene majhne spremembe se dogajajo, da stvari ostanejo čim bolj zanimive do konca sezone. Gleda se pač na celotno sliko, zato se tudi kdaj spremeni sistem točkovanja.«