Svetovni prvak na 100 m zaradi dopinga suspendiran

Ameriški sprinter Christian Coleman (24) je zaradi izogibanja dopinškim testom suspendiran za dve leti. Ameriška protidopinška agencija Usada ga je lani začasno suspendirala, ker se ni trikrat testiral (6. junija 2018, 16. januarja 2019 in 26. aprila 2019). Sprva je bil v pritožbi uspešen, saj je izpodbil enega od zamujenih testov (pravi prvi datum je bil menda 1. april 2018, s čimer je padel zunaj 12-mesečnega predpisanega obdobja). Junija letos je bil znova začasno suspendiran, ker je izpustil dopinški test 9. decembra 2019, po čemer ga je služba za integriteto v atletiki (AIU) tudi uradno suspendirala za dve leti. Coleman, svetovni rekorder na 60 metrov, je junija dejal, da so mu želeli zadnji zamujeni test naprtiti nalašč, saj se niso pojavili na njegovih vratih.



Po vsej verjetnosti Coleman ne bo smel nastopiti na olimpijskih igrah, ki bodo predvidoma prihodnje leto med 23. julijem in 8. avgustom. Te so bile prestavljene zaradi pandemije novega koronavirusa. Suspenz se mu izteče 14. maja 2022, ima pa 30 dni časa, da se pritoži na odločitev.



Coleman je leta 2019 v Dohi osvojil zlato odličje na 100 metrov, z reprezentanco pa je zmagal tudi v štafeti. Je tudi dvoranski svetovni prvak iz leta 2018 v Birminghamu.