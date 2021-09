Svetovni prvak lovi zaostanek

BELI NA POTEZI

Carlsen-Nepomnjaščij, Stavanger 2021. S svojo zadnjo potezo 22…Sxc5 je črni vzel belega kmeta, a spregledal odgovor belega. Kaj je edina poteza, ki slednjemu prinese odločilno prednost?

REŠITEV: 1.Lb4! in po 1…Sa6 2.Lxf8 Lxf8 3.Txb7 Dxb7 4.Dxa6 je svetovni prvak prišel v dobljeno končnico, ki jo je brez težav pripeljal do zmage.

Le uigravanje

Šah

Madžarje najbolj zaznamoval dozdajšnji potek osme izvedbe elitnega turnirja Norway Chess v Stavangerju. Ta 25-letnik je v vodstvu vse od začetka, od vseh udeležencev je zmagal največ partij v standardnem tempu in se je z odličnimi predstavami na virtualni ratinški lestvici prvič prebil v najboljšo deseterico.Format letošnjega turnirja je enak lanskemu, pri čemer zmaga v standardnem tempu šteje tri točke. V primeru remija tekmeca nato odigrata še eno dodatno partijo s hitropoteznim časom za razmišljanje, v kateri ima beli časovno prednost, a zato nujno potrebuje zmago. Zmagovalec dodatne partije tako osvoji točko in pol, poraženec pa točko, kar pomeni veliko spodbudo za borbene obračune. Svetovni prvak, ki je pred začetkom veljal za absolutnega favorita, si je na sredini turnirja nabral že kar precejšen zaostanek za prodornim Madžarom. Sam v klasičnih partijah nikakor ni bil tako učinkovit in se je reševal v hitropoteznih, s čimer pa je seveda precej počasneje nabiral točke.Hladen tuš je nato doživel v petem krogu, ko ga je v prvi partiji premagal njegov izzivalec iz leta 2016, Rus. Svetovni prvak je s črnimi figurami po otvoritvi sicer dosegel dober položaj, a je Karjakin z lepo žrtvijo kakovosti povsem spremenil dinamiko poteka partije. Carlsen zapletenemu položaju kar naenkrat ni bil več kos in je podlegel tekmečevi vrhunski tehniki. To je bila sploh prva Karjakinova zmaga proti Carlsenu po 8. partiji njunega dvoboja za naslov svetovnega prvaka v New Yorku leta 2016.Svetovni prvak po porazu ni obupal in je z dvema zaporednima zmagama napovedal lov za vodilnim Rapportom. Nekaj utehe mu je prinesel tudi uspeh proti letošnjemu izzivalcuv prvem delu turnirja. Prva partija se je sicer končala z remijem, nato pa je Carlsen v hitropoteznem tempu z zanj značilnim pristopom počasi lomil tekmeca in dokaj hitro dočakal njegovo napako.Priložnost je seveda izrabil in si z zmago pridobil nekaj samozavesti pred precej pomembnejšim spopadom, ki tekmeca čaka konec letošnjega leta. Carlsen in Nepomnjaščij se bosta zadnjič pred dvobojem v Dubaju pomerila jutri v zadnjem krogu aktualnega turnirja, ko bo imel bele figure izzivalec. Ta je večkrat poudaril, da je turnir v Stavangerju zanj v prvi vrsti uigravanje pred dvobojem za naslov svetovnega prvaka.