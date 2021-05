Svetovni dogodek pred domačimi vrati

Eve, Laura, Denis in njihovi prijatelji so na novogoriško železniško postajo, ki gleda na Trg Evrope, prišli že več ur, preden so mimo pribrzeli tekmovalci Gira d'Italia. »Smo navdušeni kolesarji in smo prišli navijat za naše,« so mladi povedali židane volje.»Gre za izjemen dogodek, ki ga nisva hoteli zamuditi,« sta bili dobro razpoloženi mati in hči iz Opatjega sela.



»Prav fajn mi je,« nam je zaupala tudi gospa Frančiška Bevk iz Ajdovščine, ki ji je na Trgu Evrope družbo delal mož Franc, slovenske promocijske zastavice pa sta prihranila za vnuke. Dobrega vzdušja ni pokvaril niti dež, ki se je ulil tik pred ciljem. Množica ljudi je sicer na kolesarje čakala vzdolž slovensko-italijanske meje, ob kateri je potekala včerajšnja 15. etapa Gira od Gradeža do Gorice. Slovensko stran je prečkala štirikrat, in sicer na območju od Goriških brd do Nove Gorice. Goriška se je tako za včerajšnji dan vsa ovila v rožnato, ki je prepoznavna barva dirke. Traso kolesarske dirke pa so okrasili z rožami in rožnatimi kolesi.



Organizirali so okoli 30 spremljevalnih dogodkov, pri katerih so sodelovali tako občine kot različna društva. Med drugim so na trasi od Medane proti Plešivemu postavili sedemmetrski steklenici, s katerima so želeli opozoriti na tukajšnjo vinorodno pokrajino in vinsko destinacijo. Na Cerovskem klancu pa je kolesarjem vlivala pogum 50-metrska briška češnja.

Športna izvidnica

Potem ko je v Brdih kolesarje po nekaterih ocenah pričakalo celo več tisoč ljudi, so navijači preplavili tudi Trg Evrope, ki ga je v čast dogodku preplavila glasba. Ta trg povezuje Novo Gorico na slovenski strani in Gorico na italijanski, obe mesti pa sta se v preteklih desetletjih medsebojno prepletli, še posebno pa skupaj dihata, odkar nosita naziv evropska prestolnica kulture 2025. Kakšno uro pred prihodom kolesarjev so vzbudili veliko zanimanja stanovalci novogoriškega doma upokojencev, ki so z vzkliki in navijaškimi rekviziti opozorili na svojo prisotnost. »To je edinstven dogodek, ki smo mu želeli prisostvovati,« je poudarila predstavnica doma Tina Krog.



»V zadnjem mesecu živim za Giro,« je dejal novogoriški podžupan Simon Rosič, ki je pojasnil, da so želeli čim bolj izkoristiti dogodek za promocijo. »Gre za športni dogodek, ki ima več kot 800 milijonov gledalcev po vsem svetu,« je omenil in dodal, da želijo svetu sporočiti, kako so ti kraji čezmejno povezani. V »izvidnico« tekmovalcem je na Trg Evrope najprej prikolesarila skupina športnikov na električnih kolesih, med katerimi so bili slovenska smučarka Ana Bucik, nekdanji nogometaš Matej Rožič Mavrič in paratriatlonec Alen Kobilica.



»Goriška je izjemna kolesarska destinacija in naš namen je, da jo postavimo na športni turistični zemljevid,« je še izpostavil novogoriški podžupan. Junija pa bo med Ajdovščino in Sveto Goro potekala tudi kraljevska etapa dirke po Sloveniji.

