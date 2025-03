Svetovnemu prvaku Domnu Prevcu se nasmiha še mali kristalni globus

Po imenitnem (dvakratnem) ženskem svetovnem rekordu v smučarskih poletih Nike Prevc (236 m) so začeli njenega brata Domna Prevca vsi po vrsti spraševati, ali bo tudi sam v Vikersundu poletel tako daleč. »To je bila potem moja glavna skrb,« je z nasmeškom priznal svetovni prvak z velike skakalnice v Trondheimu, ki je nato tudi sam letel kot boeing, kakor je njegove vrhunske predstave slikovito opisal nekdanji skakalec in trener Werner Schuster.

Potem ko je najmlajši od bratov Prevc – zanimivo – tudi sam v petek dvakrat pristal pri natanko 236 metrih, ga je v finalu sobotne tekme odneslo še tri metre dlje, na žalost pa je ob doskoku padel, kar ga je stalo drugega mesta in končne zmage v seštevku norveške turneje. A že dan pozneje je »Domenator« spet pokazal zobe in navdušil z novim osebnim rekordom (247 m), s katerim je prepričljivo v svojo korist odločil tekmo z le eno serijo. To je bil tudi najdaljši polet minulega konca tedna na norveški »pošasti«. Mimogrede: tudi lansko »šprintersko« preizkušnjo z zgolj eno serijo je kot tretji končal na odru za najboljše, na drugi tekmi s tremi nastopi pa je – tako kot v soboto – zasedel peto mesto.

»Lepo se je s takšnim poletom vrniti domov. Po sobotni težki tekmi sem si spet prizadeval dati vse od sebe, poskušal sem zgolj uživati in dobro leteti, kar mi je odlično uspe(va)lo,« je 25-letni as iz Dolenje vasi pri Železnikih razkril ključ do svoje druge zmage v tej sezoni svetovnega pokala in skupno osme v tem tekmovanju, s katero se je na četrtem mestu slovenske večne lestvice odlepil od Roberta Kranjca (7). Med moškimi so jih več dosegli le Peter Prevc (24), Primož Peterka (15) in Primož Ulaga (9). Med dekleti na vrhu kraljuje Nika Prevc, ki je po sobotnem podvigu že pri št. 20.

Koristni nasveti od brata Petra

Kot je zaupal, se Prevci zelo dobro počutijo na tem norveškem prizorišču. »Radi prihajamo v Vikersund. Nika je imela tokrat sijajen konec tedna, tu sta bila tudi oče Dare in brat Peter, ki mi je dal koristne nasvete,« je bil hvaležen najmlajši od bratov Prevc, ki je v skupni razvrstitvi za svetovni pokal skočil na 12. mesto, v posebnem seštevku poletov pa se je utrdil na vrhu in ima tako v rokah najboljše karte za osvojitev svojega prvega malega kristalnega globusa. Kot vodilni ima namreč pred zadnjima dvema posamičnima tekmama na letalnici v Planici (med 27. in 30. t. m.) – konec tedna bo skakalna karavana gostovala v Lahtiju – 83 točk naskoka pred drugouvrščenim Timijem Zajcem in 95 pred tretjeuvrščenim Nemcem Andreasom Wellingerjem, tokratnim zmagovalcem turneje Raw Air.

Lepo se je s takšnim poletom vrniti domov.

Domnovemu zmagovitemu poletu, ki ga zaključil z izvrstnim doskokom v telemark, so se čudili vsi po vrsti. Avstrijski zvezdnik Stefan Kraft je poudaril, da bi si Prevc za svoj izjemen nastop zaslužil več kot le eno dvajsetico. »Sodniki stojijo tako daleč stran, da verjetno sploh niso opazili, ali je 'norec' naredil telemark ali ne. Če bi ga videli, bi mu zagotovo še kdo dal oceno 20,0. Drugače pa Domnu to pot res nihče ni bil dorasel,« se je pred šampionom iz kranjskega Triglava priklonil tudi svetovni rekorder (z 253,5 metra iz Vikersunda 2017), ki se je moral predvčerajšnjim sprijazniti z nehvaležnim četrtim mestom.