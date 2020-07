Svetniki ne bodo potonili kot Titanik

Kaj imajo mali, česar nimajo veliki? Srce, velikanom angleškega nogometa bahato bogati lastniki odpirajo denarnice in preplačujejo razvajene zvezdnike, mali pa iz ostankov in s svojim znanjem znajo narediti uspešno zgodbo. Takšen je Southampton, ki vsako sezono trepeta za obstanek med elito, z briljantnimi igrami v pokoronskem nadaljevanju premier league pa zdaj na 12. mestu razbremenjen čaka konec prvenstva.



V ponovnem zagonu lige je klub iz mesta, iz katerega je 10. aprila 1912 izplul Titanik, zbral tri zmage, tudi nad Manchester Cityjem, dva neodločena izida (zadnjega v ponedeljek v gosteh z Manchester Unitedom), izgubil le doma z Arsenalom. A lanskega oktobra je doma z Leicestrom celo izgubil z rekordnih 0:9. Zdaj je povsem drugače.



Svetniki so v gosteh mnogo uspešnejši kot na domačem stadionu St. Mary's, v letošnji sezoni so za Liverpoolom, ManCityjem in Chelseajem četrti med otoškimi klubi, na gostovanjih so si pribojevali že 28 točk od skupnih 45! Nekateri predstave v slogu Dr. Jekylla in Mr. Hyda pripisujejo Southamptonovemu načinu igre, en del tekme namreč pritiska na nasprotne nogometaše, pa se nato na igrišču pomakne bolj proti svojim vratom, da bi imel dovolj energije za zaključni juriš. V gosteh pa se za takšno taktiko nepripravljena domača moštva da lažje zmesti.

Shearer, Mané, van Dijk

Southampton je bil leta 1984 angleški podprvak, osem let prej je osvojil pokalno lovoriko, zanj so igrala tudi legendarna imena, kot so Alan Shearer, Matt Le Tissier in Peter Shilton. Svetniki so kupovali in prodajali igralce, tudi, ob Sadiu Manéju, Virgil van Dijk je igral zanje, dokler ga za klubski rekord 85 milijonov evrov niso prodali Liverpoolu. Seveda igralci Southamptona dobro ne igrajo sami od sebe, tudi trener mora biti pravi.



Svetnike vodi nekdanji trener Leipziga Ralph Hasenhüttl, v nemški klub je leta 2017 pripeljal Kevina Kampla, veliko vlogo pri nastavitvi prvega avstrijskega trenerja v premier league je imel nekdanji predsednik Southamptona, kanadsko-nemški hokejski trener Ralph Krueger. Zaradi Hasenhüttlove jasne igralne vizije in prakse, tudi rezultatov pozimi, ter zaradi dolgoročnih načrtov z ekipo je klubsko vodstvo možu iz Gradca podaljšalo pogodbo za štiri leta vse do 2024.



»Zame je bilo podaljšanje pogodbe preprosta odločitev, v prvi vrsti zaradi odnosov, ki smo jih vzpostavili v klubu. Imamo iste poglede na zadeve, vemo, kaj želimo skupaj zgraditi,« pravi Hasenhüttl. Ta je v času ustavitve lige zaradi koronakrize oblikoval revolucionaren načrt razvoja klubske nogometne akademije in udejanjenja vsesplošnega igralnega sloga v vseh kategorijah.