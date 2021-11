Svet športa v črnem: mladi Boris se je na tekmi zgrudil in umrl

Slovaško je danes pretresla novica, da je v bolnišnici umrl Boris Sadecky, 24-letni hokejist Bratislave Capitals v ligi ICEHL, v kateri nastopa tudi SŽ Olimpija. »Z žalostjo v srcu in obžalovanjem sporočamo, da je umrl naš igralec Boris Sadecky. Družini in prijateljem izrekamo globoko sožalje. Več informacij ta trenutek ne bomo objavljali po posvetovanju z Borisovo družino. Prosimo vse za spoštovanje zasebnosti družine Sadecky,« je na uradnem profilu kluba na spletnih omrežjih zapisal direktor Dušan Pašek.

Tekma 14. kroga med Dorbirnom in Bratislavo je bila pri rezultatu 1 : 0 za domače na začetku druge tretjine prekinjena, potem ko se je Sadecky nenadoma zgrudil. Na ledu so ga takoj oskrbeli reševalci, nato pa odpeljali v bolnišnico, od koder pa podatkov o njegovem zdravstvenem stanju dolgo ni bilo.

Sprva naj bi bilo njegovo stanje stabilno, nato pa žalostna vest

Za spletno stran kluba je Pašek nato dejal, da je Sadeckyjevo stanje stabilno, ampak resno, danes pa je že sporočil tragično novico.

Sadecky se je rodil 20. aprila 1997 v Trenčinu, v tem mestu je vrsto let igral za Duklo, v sezoni 2016/17 pa je prestopil v vrste Slovana Bratislave in igral v ruski kontinentalni ligi. Tam je igral tudi v naslednji sezoni, potem pa se vrnil k Dukli iz Trenčina, od koder se je pred začetkom letošnje sezone pridružil Bratislavi. Zanjo je pred usodnim dogodkom na 11 tekmah dosegel štiri gole in tri podaje.