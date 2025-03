Suverena Nika Prevc že na treningu napovedala novo zmago

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je že na današnjih treningih napovedala lov na sedmo zaporedno zmago v svetovnem pokalu ter ubranitev velikega kristalnega globusa. Še ne 20-letna skakalka je bila namreč najboljša med vsemi na obeh treningih pred današnjimi kvalifikacijami in tekmo na Holmenkollnu.

Poleg Nike Prevc, ki je na nedavnem svetovnem prvenstvu sezono kronala z naslovoma tako na srednji kot veliki skakalnici, bodo na startu kvalifikacij še štiri Slovenke, po bolezni se v ekipo vrača Taja Bodlaj.

Najboljša med njimi je bila Ema Klinec, na treningu deseta in 19., Tina Erzar je bila dvakrat 25., Bodlaj 31. in 35., Katra Komar pa 33. in 39.

Po današnji tekmi v Oslu se Prevc in Klinec selita na letalnico v Vikersund, preostala trojica pa bo že odpotovala v Lahti na celinski pokal. Po Vikersundu pa skakalke čaka le še finale sezone svetovnega pokala v Lahtiju.