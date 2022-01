Super sobota, nora nedelja

Sobotno popoldne (13.30) prinaša ponovitev lanskega finala lige prvakov, vodilni Manchester City, ki tudi brani naslov, bo v premier league gostil prvega zasledovalca Chelsea, v nedeljo pa bosta ob 20.45 piko na i v serie A pritisnila Atalanta Josipa Iličića in Inter Samirja Handanovića.

»Izvrstna ekipa smo, vsak prispeva svoj delež in to potrebuješ, če želiš osvojiti kaj velikega,« je po sredini zmagi nad Juventusom, ki je interistom prinesla superpokalno lovoriko, dejal branilec ​Matteo Darmian. ​Iličićevi zaostajajo za osem točk, lahko pa Atalanta – poleg tega, da se obdrži v boju za scudetto – priskoči tudi na pomoč rdeče-črnim iz Milana, ki imajo na 2. mestu tekmo več in točko manj od Interja.

Samir Handanović je dobrih osem mesecev po prvi lovoriki v karieri, scudettu, z Interjem dvignil nov kos srebrnine. FOTO: Alberto Lingria/Reuters

Poleg jutrišnjega finala španskega superpokala v Riadu (19.30), pomerila se bosta Real Madrid in Athletic Bilbao, velja omeniti še drevišnji mestni derbi Betisa in Seville v osmini finala kraljevega pokala. Köln, ki je prijetno presenečenje bundeslige, že popoldne (15.30) pričakuje Bayern. Vodilni Bavarci v novem letu še čakajo na prvo zmago.