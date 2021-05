Super je igrati proti močnim ekipam

Slovenski hokejisti so uspešno startali na domačem turnirju, ki je v teh dneh prav posrečeno nadomestilo za svetovno prvenstvo skupine B. Slednjega so namreč pri mednarodni zvezi prestavili na pomlad 2022, tako kot je bilo načrtovano, bo v ljubljanski dvorani Tivoli, kjer pa zdaj v zelo spodobni tekmovalni druščini tudi organizacijsko preizkušajo sposobnosti. Na ledu pa so risi za uvod ugnali Avstrijce s 3:1 (3:1, 0:0, 0:0; Pešut 5., Koblar 7., Tomaževič 15.; Wolf 5.), danes se bodo ob 20. uri pomerili z močnimi Francozi. Po premieri smo se pogovarjali s selektorjem Matjažem Kopitarjem.



Gospod selektor, resda gre za turnir pripravljalnega značaja, pa vendarle je lepo po 15-mesečni reprezentančni tekmovalni suši začeti novo obdobje z zmago, kajne?

»Veste, že v rekreativnem nogometu na vasi nerad izgubim, na tekmovalni ravni pa je to seveda še bolj izrazito. Tu imamo zdaj mlado moštvo, od katerega ne smemo zahtevati preveč, vesel pa sem, da smo dobro izkoristili štiridnevni trening, da smo spoznali smernice in da to zdaj uspešno uresničujemo na ledu.«



Kaj pa je tisto, kar vas je najbolj razveselilo na tivolski premieri?

»Predvsem to, da smo med tekmo ostali zbrani. Resda je bilo nekaj časa v drugi tretjini težko, toda ko smo se uspešno ubranili v trenutkih tekmečeve številčne premoči, je bilo v nadaljevanju spet bolje. Seveda se v hokeju ne moreš izogniti napakam, toda skrb vzbujajoče je, kadar en igralec ponavlja napake. Tega pa pri nas ni bilo. Naredili bomo analizo tekme, pregledali njene dobre in slabe plati, spodbudili to našo prenovljeno ekipo in se ozrli k nadaljevanju turnirja.«



Glede na to, da imate na voljo kar pet peterk, gre verjetno pričakovati spremembe v postavi že na ponedeljkovi tekmi z močno Francijo?

»Vsekakor, že na naslednji tekmi, torej s Francijo, bodo dobili priložnost tisti, ki na premieri niso igrali. Prav zato smo na tem turnirju, da po dolgem času preizkusimo razpoložljive moči.«



Imate kar štiri vratarje – Gašperja Krošlja, Luko Gračnarja, Matijo Pintariča in Žana Usa –, kako bo z njimi v prihodnjih dneh?

»Gašper je naša številka 1, skozi sezono na Češkem pa se je prebil z večkratnimi zdravstvenimi težavami. Poznam ga, ne bi ga za vsako ceno vabil na ta turnir, toda prosil me je, ker je tu želel trenirati in braniti. Seveda mu nisem mogel odkloniti. Po tej tekmi z Avstrijo bo zanj konec turnirja, v nadaljevanju bodo dobili priložnost drugi trije.«



Kako pa bi ga ocenili glede na pomanjkanje tekem zanj pri Mladi Boleslavi, letos prvič polfinalistu ugledne češke extralige?

»Res se je soočal s smolo med sezono, v končnici nato ni branil. Zdaj pa si je prav posebno želel delati z reprezentančnim trenerjem vratarjev Klemnom Mohoričem, na tekmi je nato deloval zelo suvereno.«



Vaš naslednji tekmec Francija je favorit.

»Super je za nas, da se preizkušamo proti močnim ekipam, da vidimo, kam realno zdaj spadamo. Držali se bomo svojega načrta in strategije, upamo na najboljše.« Siniša Uroševič

