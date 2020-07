Šubelj postal mednarodni mojster

Članski debi s 15 leti

BELI NA POTEZI

Šubelj – Ngo, Svetovno mladinsko prvenstvo v pospešenem šahu 2019. Kako je naš najboljši mladinec z napadom na nasprotnikovega kralja hitro in učinkovito zaključil partijo v svojo korist?

REŠITEV: 1.Sxg7! Se5 (1…Kxg7 2.Lh6+ in pade črna dama.) 2.Dxf6 Sd7 3.Dh6 Te5 4.Lf4! Dxe2 5.Lxe5 Sxe5 6.Sf5 Sf3+ 7.Kh1 in pred neubranljivim matom se je črni predal.

Medtem ko se organizatorji mednarodnih turnirjev z negotovimi koraki trudijo za ponovno oživitev šahovskega dogajanja za dejanskimi šahovnicami ter se pri tem soočajo s številnimi (tehničnimi) ovirami in težavami, z enega prvih tovrstnih dogodkov v naši neposredni bližini že lahko poročamo o uspešnih nastopih naših predstavnikov.Na tradicionalnem mednarodnem odprtem turnirju v Sankt Veitu na avstrijskem Koroškem je namreč mladi slovenski reprezentantizpolnil svoj zadnji pogoj za osvojitev naslova mednarodnega mojstra. Na glavnem turnirju je med devetdesetimi udeleženci iz dvanajstih držav, med katerimi so nastopili tudi trije velemojstri in trije mednarodni mojstri, osvojil odlično drugo mesto, pri čemer je zaostal le za izkušenim hrvaškim velemojstromJan je kljub svoji mladosti prikazal zrelo in stabilno igro, s katero je turnir končal brez poraza in je ob štirih remijih nanizal pet zmag. S tem rezultatom je zgolj potrdil svoje sposobnosti in dejansko moč, ki jih med drugim potrjuje tudi njegov trenutni rating, saj je ta že nekaj časa na ravni mednarodnega mojstra in se z novimi osvojenimi točkami na zadnjem turnirju počasi približuje tudi velemojstrski znamki.Jan je s svojimi rezultati v mednarodnem merilu že večkrat dokazal, da sodi med najboljše šahiste svoje generacije v Evropi in na svetu. Med drugim je tako v standardnem šahu leta 2015 na EP osvojil bronasto medaljo v kategoriji do 12 let, v pospešenem in hitropoteznem šahu je leta 2017 osvojil celo dvojni naslov evropskega prvaka do 14 let, lansko leto pa je bil tretji na SP v pospešenem šahu med mladinci do 16 let.Ob tem je lani, s komaj petnajstimi leti, tudi več kot uspešno debitiral v članski reprezentanci Slovenije in prikazal zelo dobre predstave tako na Srednjeevropskem pokalu, ki je potekal pri nas v Radencih, kot pozneje na evropskem ekipnem prvenstvu v Gruziji, kjer je naša reprezentanca osvojila zelo solidno 15. mesto. Njegov pogled je zagotovo že usmerjen naprej, zadnji in hkrati najtežji korak, ki je pred njim, ga namreč vodi na najvišjo stopničko, do naziva velemojstra.Slovenski šah že skoraj deset let čaka na novega velemojstra in zdi se, da bo s 16-letnim Šubljem tega čakanja vendarle kmalu konec. Mladenič namreč konstantno napreduje v svoji igri in hkrati kaže dovolj predanosti, želje in mladostne energije, kar ga ob vztrajanju na začrtani poti zagotovo lahko ponese do naslednjega mejnika v njegovi karieri.