Šubelj drži korak z vodilnimi

Srbija gosti posamično evropsko prvenstvo v šahu. Znani termalni kompleksi v Vrnjački Banji so med 3. in 13. t. m. postali drugo domovanje 484 nastopajočim šahistom iz 40 držav, od teh je 126 z najvišjim naslovom velemojstra.

Če prvenstvo primerjamo z lanskim v Čatežu, ugotovimo, da so se gostitelji znašli v ugodni klimi, saj se jim ni treba več soočati s strogimi ukrepi, ki so veljali med pandemijo koronavirusa. Tudi ruska agresija nad Ukrajino ni bistveno ohromila prihoda udeležencev. Rusom in Belorusom so dovolili nemoten nastop pod zastavo FIDE. Velikih zvenečih imen, razen Andreja Esipenka in Aleksandre Gorjačkine, med njimi sicer ne najdemo, a njihova udeležba vsekakor bistveno vpliva na boje za odličja. Če se lahko prireditelji pohvalijo z množično udeležbo, smo se v Sloveniji z velikim številom Ukrajincev (v Srbijo jih je iz te države prišlo le 11). Vojne razmere v domovini tokrat niso preprečile nastopa legendarnemu Ukrajincu Vasiliju Ivančuku, čigar nastop vedno razveseli domala vsakega nostalgičnega šahovskega navdušenca.

Diagram (7. 3.) FOTO: Šzs

Slovenske barve na turnirju zastopajo velemojster Matej Šebenik, mednarodna mojstra Jan Šubelj in Tim Janželj ter FIDE mojster ukrajinskega rodu Maksim Goroškov. Prvi nosilec je armenski velemojster Gabriel Sargisjan z rejtingom 2699 točk.

Brez večjih presenečenj

V uvodnih štirih krogih večjih presenečenj ni bilo. S polnim izkupičkom so na vrhu le še trije, dva sta ukrajinska velemojstra Anton Korobov in Ruslan Ponomarjov, ki sta že stala na stopničkah EP in se tudi tokrat ob dobri formi lahko vmešata v boj za lovoriko in bogate denarne nagrade. Zmagovalec bo odnesel 20.000 evrov, nagradni sklad EP pa že tradicionalno znaša 120.000 evrov.

Šebenik turnirja ni začel po pričakovanjih, saj je v prvih treh krogih proti bistveno nižje postavljenim igralcem dosegel le remije. Z zmago v 4. krogu je napovedal, da se turnir zanj šele začenja. Večja pričakovanja gojimo do mladega Šublja, ki lovi svojo zadnjo velemojstrsko normo. V štirih krogih je zbral tri točke in tako drži korak z vodilnimi. Prvi resni dvoboj je opravil z odliko – v 4. krogu je remiziral proti močnemu velemojstru Vitaliju Bernardskijevu. Janželj z 2,5 točke kaže na čvrsto igro, izgubil je le proti velemojstru Kirilu Ševčenku. Za nadarjenega Goroškova, ki je zaradi vojne svoj drugi dom našel v Sloveniji, EP pomeni predvsem izkušnjo, kjer je rezultat drugotnega pomena. Njegova obetavna igra lahko pripelje do norme za mednarodnega mojstra.

Beli na potezi Korobov – Ponomarjov, Vrnjačka Banja. V 5. krogu EP je v dinamičnem ukrajinskem obračunu na vrhu razpredelnice prišlo do gladiatorskega obračuna, v katerem je slavil mlajši Korobov. Zmago je dosegel z lepo končno kombinacijo, potem ko je Ponomarjov zaigral preveč ambiciozno in z damo brezglavo zašel v nasprotnikov tabor. Črni je odigral 28…Dc1. Kako beli zmaga? REŠITEV: 1. Tc6!! Db2 2. Kf3 Tf7 3. Tc7 s težko branljivimi matnimi grožnjami ali veliko izgubo materiala.

Zanimive dvoboje je mogoče spremljati v neposrednem prenosu na uradni spletni strani (https://eicc2023.com).