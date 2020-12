Štuhčeva z mislimi tudi pri nesrečnih tekmicah

Grozljiv padec Nicole Schmidhofer

Kline 19. v Val Gardeni

Najboljši alpski smučarji so se v Val Gardeni med seboj pomerili v superveleslalomu, ki ga je v svojo korist odločil Aleksander Aamodt Kilde. Vikingu sta družbo na zmagovalnem odru delala drugouvrščeni Švicar Mauro Caviezel (+ 0,12), norveško slavje pa je s tretjim mestom dopolnil Kjetil Jansrud (+ 0,21). Od Slovencev je bil z 19. mestom najboljši Boštjan Kline (+ 1,46), zadnjo točko pa je s 30. mestom ujel Martin Čater (+ 1,92), senzacionalni zmagovalec nedeljskega smuka v Val d'Iseru. Klemen Kosi (+ 2,25) in Miha Hrobat (+ 2,48) pa sta z 38. in 45. mestom ostala praznih rok.

V Val d'Iseru so vendarle pod streho spravili prvo tekmo alpskih smučark v hitrih disciplinah v predolimpijski sezoni svetovnega pokala 2020/21. Z zahtevno smukaško progo je najbolje opravila Švicarka, ki je za enajst stotink prehitela drugouvrščeno Italijankoin se tako veselila svoje tretje zmage med elito, najboljša slovenska smučarkapa je z zaostankom 0,65 sekunde (18,75 metra) za 26-letnico iz kantona Schwyz pristala na nehvaležnem četrtem mestu. Od tretjeuvrščene Američanke, ki se je sploh prvič povzpela na oder za najboljše, jo je na koncu ločilo 45 stotink.Toda 30-letna Mariborčanka je bila zadovoljna s svojim nastopom, v cilju pa si je globoko oddahnila, ker se je izognila številnim pastem na francoskem snegu. »Glede na to, kar se je dogajalo na tekmi, sem vesela, da sem živa. S svojim smučanjem sem zadovoljna, saj sem nadgradila, kar sem si zadala dan prej,« je izjavila Štuhčeva in v isti sapi pristavila, da ima še določene rezerve, ki jih bo poskušala izčrpati na današnjem drugem smuku v Val d'Iseru. Z mislimi je bila tudi pri tekmicah, ki so grdo padle. »Upam, da se dekleta, ki so končala ob progi, niso huje poškodovala,« je še dejala dvakratna svetovna prvakinja v smuku (St. Moritz '17 in Åre '19), za katero sta se zvrstili Avstrijka(+ 0,97) in češka deskarska zvezdnica(+ 1,08). Do treh točk se je z 28. mestom dokopala tudi naša druga predstavnica na startu(+ 2,44).Zaradi padcev so prireditelji večkrat prekinili tekmo. Najhuje jo je skupila Avstrijka, ki je pri visoki hitrosti izgubila ravnotežje in silovito trčila v zaščitno ograjo. S smučmi je prerezala prvo ograjo in obvisela v drugi, reševalci pa so potrebovali kar nekaj časa, preden so jo potegnili ven in nato z akijem prepeljali do zdravnikov. Schmidhoferjeva, ki so jo zaradi preiskav zadržali v bolnišnici, je tarnala zaradi bolečin v levem kolenu, na padec jo bodo še nekaj časa spominjale tudi odrgnine na obrazu. Na istem zavoju so padle tudi Italijanka, Švicarka, Američankain Francozinja»Proga je sicer vrhunsko pripravljena, težave pa povzroča slab(š)a vidljivost na prehodu s sončne na senčno stran,« je pojasnila Suterjeva, ki zmage – kot je priznala – ni pričakovala. »Zgornji in srednji del sem presmučala dobro, zato pa sem si v spodnjem privoščila nekaj večjih napak. Zaradi njih si res nisem mislila, da bom končala v vrhu,« je povedala 26-letna Švicarka.