Strašna nesreča motociklista, njegovo stanje zelo resno (VIDEO)

Na dirkališču v Mugellu se je v današnjih kvalifikacijah razreda moto3 zgodila huda nesreča, v kateri so bili vpleteni trije dirkači, med njimi tudi Švicar. Ta je padel, potem je vanj trčil še Japonec, padel pa je tudi ŠpanecSlednja se nista huje poškodovala, je pa stanje Švicarja zelo resno. Uradnih informacij iz bolnišnice v Firencah, kamor so ga odpeljali s helikopterjem, še ni.»Dirkača, ki je bil vpleten v resno nesrečo med kvalifikacijami, so po oskrbi na mestu nesreče prepeljali v bolnišnico v Firencah v stabilnem stanju. Zdaj čakamo na nadaljnje podatke iz bolnišnice,« je za spletno stran tekmovanja pojasnil, vodja zdravstvene službe. Po podatkih virov, na katere se sklicuje AFP, pa je dirkačevo stanje resno, vendar za zdaj še ne vedo, ali je pri padcu in trčenju utrpel tudi možganske poškodbe.