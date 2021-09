Strašijo duhovi Bayerna

Sezona 2021/22 v ligi prvakov bo nov resen preizkus enotnosti evropske nogometne družine. Aprilski poskus superligaškega prevrata se je spektakularno ponesrečil, predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin pa je nekaj dni pred začetkom nove sezone lige prvakov odmevno dejal, da bi mu bilo »vseeno«, če glavni organizatorji Barcelona, Real Madrid in Juventus ne bi nastopali v elitnem evropskem tekmovanju.



V tako napetem vzdušju bo Barcelona na Camp Nouu pričakala Bayern, ki je s četrtfinalno zmago z 8:2 na poti do naslova leta 2020 zadal smrtonosni udarec predsedniku Josepu Marii Bartomeuu, ki je odstopil dobra dva meseca pozneje, skozi izhodna vrata pa mu je letos sledila še klubska ikona Lionel Messi. »Mi smo Barça in moramo se boriti za vse naslove. Nismo favoriti, a morajo nas spoštovati,« je napovedal Sergio Agüero, ki bo z Luukom de Jongom poskušal zakrpati nastalo vrzel v napadu po slovesu Messija in Antoina Griezmanna. Katalonci so minuli konec tedna počivali, Bavarci pa so odigrali verjetno najboljšo tekmo pod taktirko novega trenerja Juliana Nagelsmanna. S 4:1 so rdeči premagali Nagelsmannove nekdanje delodajalce iz Leipziga.



»Messi je imel velik vpliv na in ob igrišču pa tudi v slačilnici. Nekateri igralci bodo zdaj svobodnejši, a vsaka ekipa je brez Messija slabša,« je nasprotnike analiziral Nagelsmann. Gotovo mu ni ušla izvrstna strelska forma Memphisa Depaya, ki je v dresu Nizozemske in Barcelone na zadnjih desetih tekmah dosegel ravno toliko golov.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: