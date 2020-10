Strah pred zapletom kot v NY

Tudi v prejšnjem kolu je Novak Đoković tako kot v New Yorku zadel sodnika na črti.

Srbski zvezdnik oštel odgovorne

ni letos v Parizu. Zato že pozimi ni načrtovalo poti na prizorišče tisoče njegovih rojakov, res pa je, da bi bili tam ob poznejši odločitvi o krepko omejenem številu občinstva lahko le redki. Tako sta že od prvega dne prestižnega turnirja v središču pozornosti zlasti dva zvezdnika:dvanajstkratni zmagovalec Roland-Garrosa, in številka 1 svetovnega tenisa. Pred slednjim je danes četrtfinale.Kdor bi se na hitro ozrl k sporedu današnjega dne v Parizu in videl napisan par Novak Đoković –, se kaj prida najbrž ne bi vznemiril. V napovedi bi velika večina zapisala zmago najbolj prepoznavnemu srbskemu športniku, četudi se slednji tako kot mnogi Španci na pariškem pesku počuti odlično. Toda ko spomin uide na zadnji turnir iz prestižne serije za Grand Slam, prejšnji mesec v New Yorku, tudi ta prihajajoči danes v francoski metropoli pritegne posebno pozornost. Krepko večjo, kot bi jo sicer med omenjenima akterjema.Đoković je bil v NY še vidnejši favorit za lovoriko kot tu, kjer vendarle vrh stavnic propada Nadalu z omenjenim in že kar težko verjetnim ducatom pariških lovorik, toda št. 1 je na poti k naslovu na odprtem prvenstvu ZDA ustavil nevsakdanji pripetljaj. Močno je namreč z žogico ob prekinitvi zadel sodnico na črti, sledila je pozneje kazen s predčasnim slovesom od turnirja, zmagovalec tistega dvoboja pa je bil prav Busta. In žreb na tem tretjem – in po odpovedi Wimbledona letos tudi zadnjem – turnirju za grand slam je prinesel četrtfinalni dvoboj prav teh dveh igralcev.Zdaj pa je napočil dan nove preizkušnje z že kar nerealno popotnico: Đoković je prav v prejšnjem kolu, torej osmini finala, protiprav tako zadel z žogico sodnika. Kar naravnost v glavo! Toda tokrat le ni šlo za takšno hitrost žogice, prevladalo je dejansko naključje, zato tudi ni bilo novega zapleta. Besede iz naslova v Kurirju, srbskem tabloidu, pa so v pričakovanju današnjega dvoboja povsem jasne: »Nole, pozor! Ne smeš ponoviti napake.« In nato dodali, da prav Buste pač vodilni igralec sveta nima v prav lepem spominu ...Toda 29-letnik iz Barcelone, sicer izvirno doma iz Gijona v Asturiji na španskem severozahodu, seveda pri tem ni bil prav nič kriv, šlo je dejansko za Đokovićevo nerodnost, tudi med včerajšnjim uradnim pogovorom za novinarje na prizorišču je o tem Španec dejal: »Sploh ne razmišljam več o nevsakdanjem dogodku iz New Yorka, ne verjamem, da bi se to spet lahko ponovilo. Bolj me zanima moja dobra igra, kako bi se kar najbolj približal želenemu izidu. Novak? Je velik teniški igralec in obenem spoštovanja vredna oseba. Pridejo pa trenutki, ko ne moremo brzdati svojih čustev, pa se nam nato pripetijo takšne napake.«Seveda se tudi Đoković pred današnjo sredo poskuša kar najbolje zbrati in razmišljati o svoji igri, občasno pa s svojimi izjavami botruje vročemu ozračju na prizorišču. Kot nazadnje, ko je dejal, da ob vsem spoštovanju do tradicije ne razume več, čemu je ob igrišču toliko sodnikov. »Mar nismo v dobi visoke tehnologije,« je zbodel odgovorne ...