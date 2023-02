Stopničke niso samoumevne

Današnji dan prinaša začetek svetovnega prvenstva v alpskem smučanju. Za uvod se bodo pomerila dekleta v alpski kombinaciji, med najbolj vznesenimi slovenskimi privrženci pa se je že začelo odštevanje do petka, 17. t. m., ko se bo za novo kolajno na velikem tekmovanju boril naš srebrni olimpijec Žan Kranjec. Pred odhodom v Francijo se pripravlja v Kranjski Gori.

Ob začetku sezone v Avstriji ste govorili, da je osrednji cilj sezone stalnost doseganja lepih uvrstitev. To se vam je v primerjavi s prejšnjo zimo dejansko posrečilo, nižje od 6. mesta v zadnjih mesecih še niste bili. Kako gledate na to?

»Načeloma sem zadovoljen. Dejansko gre za sezono brez nihanj, imel sem tudi nekaj res dobrih nastopov. A prav iz smučarskega zornega kota še nisem ujel tiste točke, na kateri bi bila stalnost vrhunskih predstav še bolj opazna. Verjamem, da sem kdaj imel v nogah sposobnost še za nekaj več. Želim si, da bi to izboljšal tako za svetovno prvenstvo kot tudi nato nadaljevanje sezone.«

Kako ocenjujete tekmece, predvsem švicarsko moštvo je videti zelo močno?

»Drži, švicarska zasedba je res posebna, no, Marco Odermatt pa je smučar zunajserijskega razreda. Seveda moram biti pozoren tudi na nekatere tekmece iz drugih reprezentanc, ki stalno dosegajo visoke uvrstitve. Veliko fantov se je sposobnih uvrstiti na stopničke. Ko ima kdo dober dan, je zmožen marsičesa. Sicer nočem razmišljati, kdo me lahko premaga in kdo ne. Na sami tekmi vidiš, kako je, sam si le želim, da bi smučal najbolje, kar znam.«

Imate pa dobro izhodišče. Ste tretji v veleslalomski razvrstitvi sezone, popotnica je videti spodbudna, kajne?

»O tem ni dvoma. Pogled na seštevek je imeniten, želel bi si, da bi bilo tako tudi ob koncu sezone. Tudi na zadnji tekmi, ko sem bil šesti, je šlo za lepo uvrstitev, obenem mi je dala misliti, da stopničke niso kar samoumevne in da se bom moral na tem prvenstvu močno potruditi, da bi bil boljši.«

Vaša želja je seveda tudi kolajna. Kako se ozirate k temu izzivu, saj na SP še niste bili med najboljšimi tremi?

»Upam, da je prišel čas za kolajno. To je cilj, ne skrivam. Ne morem napovedovati, kaj se bo točno zgodilo, seveda pa se bom potrudil.«

Koliko poznate Francijo, vam ustrezajo okolje, navade, hrana ...?

»Načeloma mi je Francija všeč, ji pa težko pripišem neko jasno oceno. Je velika država, seveda tudi glede vrhunskega športa, tu so velika mesta, smučišča ponujajo pisano paleto prog. Hrana? V tej deželi je lahko vrhunska, lahko pa tudi neužitna. Bomo videli, kaj nam bodo pripravili v Courchevelu.«