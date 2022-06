Rudar je bil nekoč pojem. Pravzaprav oba rudarja: tisti z malo začetnico in tisti z veliko, nogometni klub Rudar, katerega zeleno-črni – rekli so jim knapi – so desetletja predstavljali enkrat malce bolj, drugič malce manj trd oreh za tekmece na nogometnih zelenicah po vsej Jugoslaviji. Trboveljski nogomet, ki je dal tudi Evropi nekaj dobrih žogobrcev, je danes stoletnik. Kot stoletnik se ima česa spominjati: treh naslovov slovenskega republiškega prvaka, osvojenega pokala Slovenije, naslova jugoslovanskega mladinskega podprvaka in rekordnih 36 sezon, ki jih je med 1946. in 1991. ...