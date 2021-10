Sto milijonov ogledov

chess

Sojev padec

ČRNI NA POTEZI

So – Aronjan, Meltwater Champion Chess Tour Finals (internet) 2021. S svojo zadnjo potezo, 25.Kd1, je beli nasprotniku dopustil enostaven taktični udar. Kako je črni hitro prišel do zmage?

REŠITEV: 25…Txg2! 26.Txg2 Lxf3+ in v luči materialnih izgub je beli nemudoma priznal poraz.

Svetovni prvakv zaključku finalnega turnirja elitne spletne serije tekmecem ni dovolil priti blizu in si je prvo mesto zagotovil že dva kroga pred koncem. Norvežan je tako tudi drugo sezono končal prav na vrhu, česar se je razumljivo zelo razveselil, še posebno po turbulentnem začetku serije, ko je dolgo čakal na prvo zmago in je nekajkrat moral priznati premoč AmeričanuNeugoden trend mu je uspelo preobrniti v drugi polovici sezone in je redni del kljub vsemu prepričljivo končal na prvem mestu v skupnem seštevku. V finale deseterice je tako vstopil s točkovnim bonusom, za katerega je bilo takoj jasno, da ga bodo tekmeci tako rekoč nemogoče nadomestili. Njegova igra ni bila najbolj prepričljiva, saj je izgubil kar tri minidvoboje, protiin, kljub temu pa prvo mesto zanj nikoli ni bilo ogroženo. V zadnjem krogu je prepričljivo ugnal še največjega rivala v tej sezoni Soja in si s tem pripravil odlično popotnico pred dvobojem za naslov svetovnega prvaka proti Rusu, ki se bo v Dubaju začel 26. novembra.Wesley So, ki je poleg svetovnega prvaka brez dvoma najbolj zaznamoval serijo in za katerega se je zdelo, da ima v finalu edini vsaj teoretične možnosti, da ogrozi njegovo prvo mesto, je v zaključku nepričakovano popolnoma popustil in ni pristal niti na stopničkah. Junak finalnega turnirja je bil Azerbajdžanec Tejmur Radžabov, ki je od četrtega kroga nanizal kar šest zaporednih zmag v minidvobojih, za katere ni potreboval niti ene podaljšane igre. V finalu je tako zbral največ točk od vseh in se s četrtega izhodišča zavihtel na končno drugo mesto.Tretje mesto v skupnem seštevku rednega dela je tudi v finalu zadržal Armenec Levon Aronjan, ki se je pred kratkim preselil v ZDA in bo še okrepil njihovo izjemno močno reprezentanco. Druga sezona spletne serije najboljših igralcev na svetu se je po desetih turnirjih in skupno 90 tekmovalnih dneh tako zaključila, pri čemer je podrla vse rekorde gledanosti. Z več kot 100 milijoni spletnih ogledov neposrednih prenosov je namreč postala najbolj gledan šahovski dogodek v zgodovini te igre. Nič čudnega torej ni, da se serija prihodnje leto vrača s tretjo sezono, v kateri bo od februarja do novembra na sporedu devet turnirjev.