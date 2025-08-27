Štiriindvajset ur pred uvodno tekmo Dončić s takšnim sporočilom (VIDEO)

Štiriindvajset ur pred uvodno tekmo evropskega prvenstva je pred novinarje stopil slovenski zvezdnik Luka Dončić. Med drugim je povedal, da komaj čaka začetek prvenstva in da je prepričan, da bo Slovenija že proti Poljski pokazala pravi obraz.

Tretjič na evropskem prvenstvu

Luka Dončić bo tretjič v karieri nastopil na evropskem prvenstvu. Prvega 2017 v Istanbulu je končal z zlato medaljo, drugega v Berlinu pa je zaključil s šokantnim porazom v četrtfinalu prav proti Poljski, ki bo v četrtek ob 20.30 prvi tekmec Slovenije na 42. eurobasketu v Katovicah.

Favoriti brez težav čez uvodne ovire na košarkarskem EP Favorizirane reprezentance na moškem košarkarskem evropskem prvenstvu na Finskem, Cipru in Poljskem ter v Latviji na uvodnih tekmah niso imeli nobenih težav. V skupini A v Rigi so Turki ugnali Latvijce s 93:73, Srbi Estonce z 98:64, v skupini B v Tampereju so bili Litovci boljši od Britancev s 94:70, Nemci pa od Črnogorcev s 106:76.

»Kako se bomo odrezali na tem prvenstvu, bomo videli na koncu. Zdaj lahko rečem, da smo dobro pripravljeni in odločeni uspešno začeti tekmovanje. Na obračun s Poljsko ne gledam kot na revanšo za Berlin. Poljska ima dobro, izkušeno ekipo, ki že dolgo igra skupaj, na svoji strani bo imela tudi publiko, zato bo tekma zagotovo težka,« je uvodoma povedal Dončić.

Superzvezdnik iz Ljubljane je še razložil, koliko mu pomeni igranje za slovensko reprezentanco. »Zame to ni bilo nikoli vprašanje. Vedno poudarjam, da če bom zdrav, bom vedno na voljo selektorju. Zame je velika čast zastopati svojo državo.«

Slovenijo bo v Katovicah spodbujalo lepo število slovenskih gledalcev, Luko Dončića pa je dan pred prvo tekmo obiskala tudi delegacija iz Los Angeles Lakers na čelu z lastnico Jeanie Buss ter generalnim direktorjem Robom Pelinko.