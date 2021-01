Štefanov napad se je izjalovil, presenetljivi snežni kralj v Zagrebu

Potem ko je najboljši slovenski slalomist Štefan Hadalin na tekmi svetovnega pokala na Sljemenu nad Zagrebom presenetil in na prvi progi dosegel peti čas, se v zahtevnih razmerah v finalu njegov napad ni izšel. Izgubil je 11 mest in končal kot 16.



Po njegovi poti je šlo tudi mnogo favoritov, med drugim lanski zmagovalec in vodilni po prvem nastopu Francoz Clement Noel - končal je kot sedmi. Tako so kot novega snežnega kralja nekoliko presenetljivo okronali Nemca Linusa Strasserja, za katerega je to tudi prva slalomska zmaga v svetovnem pokalu.



Drugo, tretje in četrto mesto so zasedli Avstrijci, in sicer Manuel Feller (0,10), Marco Schwarz (0,16) in Michael Matt (0,46). Sijajne nastope domačih tekmovalcev je na 5. mestu kronal Hrvat Filip Zubčić (0,47).



Konec tedna se karavana seli v Adelboden, kjer bo v veleslalomu lansko zmago branil Žan Kranjec.