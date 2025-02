Ste videli, kdo je sedel zraven Saše Dončića na Lukovem debiju? (FOTO)

Medtem ko je v Dallasu potekal večer Dirka Nowitzkega, poseben večer v čast klubski legendi Nowitzkemu, je sam dogodek preskočil in se raje odpravil v Los Angeles, da je v živo spremljal prvo tekmo Luke Dončića v dresu Lakersov. Nemški velikan, ki je dve desetletji nosil dres Mavericksov in velja za enega največjih evropskih košarkarjev vseh časov, je sedel ob Sašu Dončiću, očetu slovenske zvezde.

»Maverick za vedno,« a vseeno podpora Dončiću

Nowitzki je že pred tekmo na omrežju X zapisal: »Vedno bom Maverick, a moral sem podpreti svojega fanta, številko 77, Luko Dončića, pri prvem koraku v njegovi novi zgodbi!«

S tem je jasno nakazal, da kljub svoji zvestobi Dallasu ostaja velik podpornik Dončića, ki je ob njem začel svojo NBA-kariero v sezoni 2018/19. Čeprav sta skupaj igrala le eno sezono, sta ostala tesna prijatelja, Nowitzki pa je Dončiću v številnih intervjujih priznaval, da ga vidi kot svojega naslednika.

Luka z očetom, na fotografiji še kot član Dallasa. FOTO: David Berding Getty Images Via Afp

Tako se je odzval Luka

Po tekmi je Dončić izrazil hvaležnost, da ga je Nowitzki spremljal na tako pomembnem večeru: »Veliko mi pomeni, da je prišel. Vedno sem ga občudoval, bil je moj mentor. Da se je pripeljal iz Dallasa samo zaradi mene, je neverjetno. Resnično sem mu hvaležen.«

Vse oči so bile uprte vanj. FOTO: Jayne Kamin-oncea Usa Today Sports Via Reuters Con

Dončić se v svojem Lakers debiju sicer ni posebej izkazal, saj je zadel le 5 od 14 metov iz igre (1/7 za tri točke) in tekmo končal s 14 točkami, petimi skoki in štirimi asistencami. Kljub temu je bilo jasno, da je Los Angeles zdaj njegova ekipa in da so vse oči uprte vanj.

V Dallasu praznovanje brez glavnega gosta

Ironično, medtem ko je Nowitzki Dončića spremljal v Kaliforniji, so mu v Dallasu posvetili poseben večer, v čast njegovi neprecenljivi zapuščini pri Mavericksih. Klub in navijači so obeležili več kot dve desetletji njegove zvestobe franšizi, ki jo je leta 2011 popeljal do naslova prvaka NBA.

Nowitzki se tako ni udeležil slavnostnega dogodka v svojem drugem domu, Dallasu, kar je presenetilo marsikaterega privrženca Mavericksov. A njegova odločitev, da da prednost podpori Dončiću, priča o tem, kako močna je njuna vez – ne glede na klubske barve.