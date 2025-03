Domen Prevc v Planici dobil nagrado od svoje Špele (FOTO)

Smučarski skakalec Domen Prevc je v nedeljo v dolini pod Poncami poskrbel za športni trenutek, ki bo za vedno zapisan v zgodovino. Na letalnici bratov Gorišek je z nepozabnim poletom, dolgim kar 254,5 metra, postavil nov svetovni rekord in s tem prekosil dosežek Avstrijca Stefana Krafta iz leta 2017.

Ob tem je najmlajši izmed bratov Prevc postal osrednji junak zadnjega dejanja letošnje skakalne sezone, ki se je v Planici zaključila v veličastnem slogu. Ob boku zmagovalca sobotne tekme Anžeta Laniška je tudi 25-letni Kranjčan dokazal, da je slovenska ekipa v izjemni formi.

Za nagrado še poljub

Po rekordnem skoku se je Prevcu v izteku pridružila partnerica Špela Ravnik, ki je veličasten dosežek okronala z iskrenim zmagovalnim poljubom. Čeprav par svojega razmerja ne izpostavlja v javnosti, se tokrat nista mogla upreti čustvom, ki so preplavila Planico.

FOTO: Jure Makovec Afp

Domen in Špela sta par že več let, a skupaj se le občasno pojavita v javnosti. Špela ga je spremljala lani na poslovilni zabavi Petra Prevca v Kranjski Gori, včeraj pa je kot njegova največja podpornica stala ob njem na največji tekmi kariere do zdaj.

Zaključek sezone je bil za slovenske skakalce izjemno čustven – ne le zaradi rekordov in zmag, ampak tudi zaradi topline, ki so jo v iztek letalnice prinesli družinski člani, žene in dekleta. Planica, ki je letos znova gostila nepregledno množico navijačev, med njimi več kot 4000 otrok s slovenskimi zastavicami, je tako še enkrat dokazala, da je več kot le športni dogodek – je simbol slovenskega ponosa, družinske povezanosti in nepozabnih trenutkov.

In ko se bo čez leta pisala zgodovina planiških rekordov, bo nedeljski poljub Domna Prevca v izteku gotovo eden izmed tistih prizorov, ki jih ne bomo nikoli pozabili.

