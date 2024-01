Ste videli, kaj so poljski skakalci naredili za poškodovanega Laniška? (VIDEO)

Iz tabora slovenskih smučarskih skakalcev je včeraj prišla slaba novica. Najboljši slovenski skakalec zadnjih let Anže Lanišek si je v torek na treningu v Planici poškodoval koleno in bo moral nekaj časa počivati . Operacije sicer ne bo potreboval, bo pa moral izpustiti večino tekmovanj do konca sezone.

Poljska smučarska zveza je na družabnem omrežju objavila posnetek, na katerem njihovi najboljši skakalci našemu orlu želijo hitro okrevanje. »Zdravo Anže, slišal sem o tvoji poškodbi. Upam, da kmalu okrevaš, upam, da se bova kmalu spet borila. Škoda, ker ti nisem mogel pomagati v tej situaciji. Želim, da kmalu saniraš poškodbo,« je med drugim dejal Dawid Kubacki. Poljaki namreč niso pozabili, ko se je lani ob koncu sezone Lanišek na planiškem finalu ob razglasitvi najboljših skakalcev zime spomnil na Poljaka Kubackega, ki je moral takrat zaradi nenadne bolezni žene predčasno končati sezono .

Zaradi močnega vetra danes brez poletov na Kulmu

Neugodne vremenske razmere krojijo začetek svetovnega prvenstva v smučarskih poletih na letalnici na Kulmu v Avstriji. Zaradi premočnega vetra so prireditelji odpovedali današnje kvalifikacije, nato niso mogli izpeljati niti treninga, tega bodo poskušali izvesti v petek pred tekmo. Kvalifikacij ne bo.

V Bad Mitterndorfu je tudi slovenska ekipa, ki je tik pred zdajci ostala brez najboljšega v svetovnem pokalu Laniška. V ekipi za SP so tako Peter Prevc, Lovro Kos, Timi Zajc, Domen Prevc in Žiga Jelar. Slovenska vrsta bo na Kulmu branila ekipni naslov iz Vikersunda 2022, Zajc pa naslov podprvaka.

Za zdaj pa slovenski skakalci kot tudi njihovi sotekmovalci iz drugih reprezentanc niso preizkusili letalnice.