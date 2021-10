Ste videli, kaj se je zgodilo v Ljudskem vrtu? Varnostniki naskočili moškega (FOTO)

Navijač tam, kjer ne bi smel biti. FOTO: Marko Pigac

Navijači na nogometnih tekmah poskrbijo za res neverjetno vzdušje. A včasih si dovolijo nekoliko več, kot bi si smeli.Fotografije v tem članku so nastale v Ljudskem vrtu, kjer je včeraj nov korak naproti svetovnemu prvenstvu naredila reprezentanca Rusije ( naši fantje so žal izgubili z rezultatom 1:2 ). Prikazujejo razgreteža, ki si je drznil preskočiti varovalno ograjo, s cigareto v roki steči na zelnico, pobrati gorečo baklo in se z njo podati proti sredini igrišča. To je storil z nasmeškom na obrazu, a kaj kmalu so ga dosegle roke varnostnikov, ki so ga obvladale z ustreznim strokovnim prijemom. Takrat nasmešek na obraz ni več bilo.Zadetke včerajšnje tekme si oglejte spodaj.