Ste videli, kaj je na zmagovalnem odru naredil Rogličev sinček? (VIDEO)

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je tudi uradno zmagovalec 106. dirke po Italiji. Zadnjo etapo v Rimu je pred Kolosejem varno končal v času glavnine in zadržal 14 sekund naskoka pred tekmeci, potem ko je v soboto po sijajni predstavi zmagal na Svetih Višarjah in oblekel rožnato majico vodilnega. Roglič je po prečkanju ciljne črte v času glavnine postal prvi slovenski zmagovalec Gira, Slovenija pa 17. država z zmago na italijanski pentlji. Slovenski kolesarji so s tem osvojili tudi vse tri tritedenske dirke na koledarju.

Na zmagovalnem odru se slovenskemu kolesarskemu šampionu pridružil tudi sin Lev in s 'telemarkom', potezo iz Primoževih skakalnih časov poskrbel za šov. »Ne zavedam se še vsega, a zagotovo sem užival v trenutku ter po paleti vseh čustev in vsem, kar se je zgodilo včeraj. Na koncu je vedno lepo, ko zmagaš, toda še toliko lepše je vse skupaj po včerajšnjem vzdušju in kolesarjenju po tem spektakularnem mestu. Zelo sem užival, je sicer v prvem odzivu organizatorjem preizkušnje povedal Roglič.

S četrto zmago na tritedenskih dirkah, pred tem je med letoma 2019 in 2021 trikrat zapovrstjo dobil še Vuelto, je na večni lestvici na 11. mestu ujel Švicarja Tonyja Romingerja, Španca Roberta Herasa in Italijana Vincenza Nibalija. Slovenija pa je s šestimi zdaj na osmem mestu v seštevku držav, potem ko ima Tadej Pogačar še dve zmagi na Touru (2020, 2021).