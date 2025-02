Vsi govorijo o tem, kar je Dončić dejal po tekmi: »Noro! Tudi če igram slabo ...«

Kot smo že poročali, je Luka Dončić na svoj rojstni dan dosegel še eno z ekipo Los Angeles Lakers, ki so na domačem parketu s 111:102 ugnali Minnesoto Timberwolves. Slovenski as je vpisal 21 točk, 13 skokov in pet podaj.

Po tekmi je v izjavi, ki jo je družbenemu omrežju X posredoval Jovan Buha, dolgoletni srbski poročevalec s tekem novega Dončićevega moštva v Los Angelesu, poudaril: »Noro! Tudi če igram slabo, še vedno občutim izjemno, prav noro vzdušje na tekmah. Gledalci vzklikajo moje ime, in to je res neverjeten občutek.«