Stavnice naklonjene Slovencem, pred njimi le Američani

Slovenska izbrana vrsta zna čelu se pripravlja, da se v noči na torek v četrtfinalu pomeri z Nemci. Po treh zmagah na olimpijskem turnirju košarkarski navdušenci pričakujejo, da bodo dominirali tudi na tej odločilni tekmi in nadaljevali svoje odlične predstave. A četudi so naši na papirju favoriti, so v svojih napovedih previdni in pravijo, da bo to velik izziv in da bo za njih prvič, ko bo treba iti na vse ali nič.Stavnice Slovencem v četrtfinalu napovedujejo zanesljivo zmago. A to še ni vse. Pripisujejo jim celo veliko možnosti za končno zmago in zlato odličje na tem olimpijskem turnirju.