Start premier league: Kloppovi z jezo nad prvake

Privežite se, v premier league, najmočnejšem in najbogatejšem nogometnem prvenstvu, se obeta nova turbulentna sezona. V prejšnji je Manchester City po preobratu s tremi goli v petih minutah proti Aston Villi osvojil točko več od Liverpoola. Nič ne kaže na to, da bi se lahko kdo drug vmešal v boj za naslov angleškega prvaka. Sinje modri Pepa Guardiole in rdeči Jürgena Kloppa so v napad poleg lahke konjenice pripeljali še težko topništvo.

Enaintrideseta sezona v premier league, ki je nastala leta 1992, se bo začela jutri zvečer z londonskim derbijem med Crystal Palaceom in Arsenalom. Do takrat imajo zanesenjaki čas, da sestavijo svojo fantazijsko ekipo v spletni igri, ki je tudi na Slovenskem zelo priljubljena. Na njej so med zveznimi igralci največ vredni Mohamed Salah (Liverpool, 13 milijonov), Kevin de Bruyne (Man. City, 12) in Heung-min Son (Tottenham, 12), med napadalci Cityjeva največja okrepitev Erling Haaland in Tottenhamov as Harry Kane (po 11,5) ter Cristiano Ronaldo (10,5), čigar usoda pri Manchester Unitedu ni znana.

Najbolj zveneča Liverpoolova okrepitev Darwin Nuñez je ocenjen na 9 milijonov evrov. Prav slednji je bil mož odločitve, ko je Liverpool v superpokalu (Community Shield) premagal Man. City s 3:1. Klopp je tako v šestih letih zaokrožil zbirko vseh lovorik, ki jih je bilo mogoče osvojiti. Cityju manjka najbolj prestižna, v ligi prvakov, in Guardiola utegne tokrat vendarle rotirati v prid evropski slavi za ceno kakšne izgubljene točke doma.

20 naslovov angleškega prvaka ima Manchester United, Liverpool je pri 19, sledijo Arsenal (13), Everton (9) in Manchester City (8).

Rdeče je zapustil Sadio Mane, pomladi so imeli edinstveno priložnost za osvojitev štirih naslovov, toda v ligi prvakov in angleški ligi so bili za gol prekratki. Klopp ni človek, ki bi objokoval zamujeno. »Nismo razočarani, ampak jezni, kar je prav. Vso svojo jezo bomo usmerili v to, da osvojimo še ti lovoriki,« je odločen Nemec, ki je doslej uresničil vse, kar je obljubil.

Kaj bo z Ronaldom?

Manchester City je pripeljal tudi Kalvina Phillipsa iz Leedsa, izgubil pa Raheema Sterlinga, Gabriela Jesusa in Oleksandra Zinčenka. Slednja sta okrepila Arsenal, enega od treh londonskih velikanov (tudi Tottenham in Chelsea), ki bi radi prekrižali načrte vodilnemu dvojcu. Manchester United? Čaka ga še ena tranzicijska sezona, pri rdečih vragih je glavno vprašanje povezano z Ronaldom oz. koga bo novi trener Erik ten Hag, ki želi obrniti krivuljo rekordnih 20-kratnih prvakov, dobil v napadu, ko bo Portugalec odšel. United ni bil prvak od leta 2013!

Vrednost vseh 20 moštev v premier league je 9,21 milijarde evrov, za primerjavo, v Španiji je 4,94, v Italiji 4,55, v Nemčiji (pri 18 klubih) 4,15 milijarde in v Franciji 3,44 milijarde, s tem da skoraj tretjino predstavlja PSG. Na stavnicah v boju za naslov prvaka najbolje kotira Man. City (kvota 1,61), sledi mu Liverpool (3,5), precejšnja luknja je do Tottenhama (13), Chelseaja (17), Arsenala (29) in Manchester Uniteda (34).