Start ob morju v hudi pripeki

LJUBLJANA • Jutrišnji (20.15) primorski derbi med nogometaši Kopra in Tabora bo odprl novo sezono 1. SNL. Predstavniki vseh desetih članov Prve lige Telemach so v Mariboru razkrili svoja pričakovanja pred sezono, v kateri naj bi bil glavni kandidat za naslov Maribor, ki brani lovoriko, toda – kot se je izkazalo večkrat – v boj za vrh lahko posežejo tudi drugi.

Zoran Zeljković, ki je Koper v minuli sezoni popeljal do drugega mesta v ligi in pokalnega naslova, poudarja, da cilji kluba ostajajo visoki: »Želimo spet priti v Evropo in verjamem, da bomo to dosegli in dokazali, da uspehi iz prejšnje sezone niso bili naključni. Kje so naše meje? Ne vem. Izgubili smo več standardnih igralcev, tako da bomo potrebovali čas.«

Maribor želi na vrh čim prej

Sežanski Tabor je dobil dvoboj dodatnih kvalifikacij s Triglavom, to tudi pred startom nove sezone pri temperaturi dobrih 30 stopinj Celzija pomirja navijače. »Ekipa je v nastajanju, zato bo spremenjena, poskušali bomo pomladiti kolektiv. V nekaterih medijih sem zasledili, da je stanje pri nas alarmantno, toda mi smo le potrpežljivo delali. Naši cilji so visoki, kaj bo prineslo prvenstvo, pa ne vem. Gotovo bo že v Kopru opazno, kakšna je kakovost ekipe, verjetno se bomo sestavljali do konca prestopnega roka,« je dejal trener Kraševcev Dušan Kosić.

»Takoj bomo krenili na prvo mesto. V vsakem primeru se zavedamo, da bo liga še zahtevnejša kot lani, nekaj ekip je zelo kakovostnih, toda naši cilji ostajajo isti,« je napovedal trener aktualnega prvaka Maribora Radovan Karanović, ki bo v soboto (20.15) gostil Radomljane. Njegov prvi tekmec Nermin Bašić bo poskušal presenetiti javnost tudi v tej sezoni: »Zelo težko bo, izgubili smo veliko igralcev. Vsekakor bomo želeli igrati pogumno, tvegati, videli bomo, koliko tega nam bo uspelo že v soboto v Ljudskem vrtu.«

Zadnje dejanje 20. maja

Eden od derbijev kola naj bi bil v soboto (17.30) v Domžalah, kjer bo domači trener Simon Rožman napadel svoj nekdanji klub Celje. Domžale so v prejšnji sezoni pričakovale več od sedmega mesta: »Gledamo, da bi bila ekipa konkurenčna ter da bi hkrati namenili veliko priložnosti našim mladim igralcem, saj vemo, kako se klub financira. Imamo lepo mešanico igralcev, smo ena mlajših ekip v ligi, ampak to nam ne bo odrezalo tekmovalnih ambicij.«

Glede na finančni vložek je v prejšnji sezoni razočaral celjski klub, osmo mesto bo poskusil izboljšati po napotkih novega trenerja Romana Pilipčuka: »Kar zadeva priprave, smo dobro delali. Glede prvenstva in pokala, ne vem, kje smo. Zame je to novo prvenstvo, šele čez nekaj kol bom lahko povedal več.«

Zadnji bodo predstavili svoje znanje v prvem krogu Olimpija in Mura (nedelja, 20.15) ter Gorica in Bravo (ponedeljek, 20.15), zadnje dejanje te sezone pa bo 36. kolo, ki bo na sporedu 20. maja 2023.