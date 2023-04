Stanje v 1. SNL: pet jih sodeluje, pet tekmuje

Olimpija je tudi praktično prvak, Maribor, Bravo in Radomlje so teoretično tudi že opravili svojo nalogo, najbrž pa tudi Celje. To je peterica klubov v 1. SNL, ki lahko zaključnih pet tekem nogometnega prvenstva igra brez zavor. Za preostalih pet klubov 32. krog lahko reši ali pa še bolj zaplete pot do Evrope ali obstanka. Napoved je naslednja.

Koper (56 točk): Koprčani naslednji dve tekmi gostujejo v Domžalah pri Radomljah in v Stožicah. Zanje ključna tekma bi bila v 34. krogu, ko bodo na Bonifiki gostovali Domžalčani. Z njimi imajo tudi boljši medsebojni izkupiček, 0:0, 1:1, 2.0. Zadnji tekmi bodo igrali v Celju in doma proti Sobočanom. Po špekulativnem zbiru točk bi jih Koprčanom za Evropo zadostovalo že sedem.

Domžale (53): Domžalčani imajo najtežji razpored. Gostujejo v Ljudskem vrtu in na Bonifiki, doma gostijo Olimpijo. Domači tekmi sta še z Gorico in Radomljani. Osem točk ne bo dovolj.

Mura (55): Sobočani priključek za Evropo začenjajo v Sežani, nadaljujejo doma proti Bravu in gostijo tudi Goričane. Ob maksimalnem izkupičku proti tekmecem, ki so za njimi na lestvici, bodo potrebovali še eno veliko zmago, ali proti Mariborčanom v gosteh v 34. krogu, ali pa proti Koprčanom v zadnjem krogu. Niti maksimalnih 15 točk ne bo dovolj, če bodo Koprčani še pred medsebojnim dvobojem osvojili sedem točk. V medsebojnih tekmah so poravnani, po zmaga z 2:1 in neodločen izid. Sobočani imajo boljši »score« od Domžalčanov, zaradi zmage z večjim številom golov – 0:0, 0:1, 2:2, 4:3.

Zadnja bitka v Novi Gorici

Goričani in Sežančani začenjajo dvoboj za dodatne kvalifikacije točkovno poravnani. Goričani so za rešitev odstavili tudi slavnega Edoarda Rejo. Zamejec je imel glede na število tekem in osvojenih točk (sedem točk, sedem tekem) boljši izkupiček kot predhodnik Miran Srebrnič (15 točk, 23 tekem), toda na igrišču je bila goriška podoba na zadnjih treh tekmah zares klavrna in ni vlivala optimizma.

Prekmurci na Krasu Pari 32. kroga, danes: Kalcer Radomlje – Koper (15), CB24 Tabor – Mura (17.30), Maribor – Domžale (20.15); nedelja: Gorica – Olimpija (15), Bravo – Celje (17.30); vrstni red: Olimpija 69, Maribor 54, Celje 52, Koper 49, Domžale 45, Mura 43, Bravo in Radomlje po 31, Gorica in Tabor po 22.

Gorica (28): Vlogo rešitelja je pripadla Agronu Šalji, ki se bo najprej posredno in za konec, če ne bo še odločeno, še neposredno pomeril s svojim predhodnikom na celjskem trenerskem stolčku Dušanom Kosićem. V zadnjem krogu bodo Goričani namreč gostili Sežančane. Goričani imajo točko prednosti tudi zaradi boljšega izkupička v medsebojnih tekmah, 1:0, 1:1, 3:1. A spored je zahteven, gostijo še Olimpijo in Celje, gostujejo v Domžalah in Murski Soboti.

Tabor (28): Sežančani imajo lažji spored, boljšo igro in formo. Poleg Mure doma gostijo še Radomljane in v predzadnjem krogu netekmovalne Mariborčane. V goste gredo še k Bravu.