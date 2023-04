Štajerski derbi za novega trenerja: v ospredju dvoboj Celja in Maribora

Kdo bo novi trener Celja? To je pred današnjim štajerskim derbijem 33. kroga 1. SNL v Celju vprašanje, ki vznemirja domače nogometne navijače in tudi druga okolja, kjer pozorno spremljajo celjsko evolucijo pod taktirko ruskih upravljavcev. Zadnji štajerski dvoboj v sezoni nima več rezultatskega pritiska, saj sta Celje in Maribor praktično že v Evropi, vendar vseeno lahko vpliva na stanje duha po koncu sezone in morebitne kadrovske poteze.

V Sežani na vse ali nič Pari 33. kroga 1. SNL: Domžale – Gorica (sinoči); danes: Mura – Bravo (17.30), Celje – Maribor (20.15); nedelja: CB24 Tabor – Kalcer Radomlje (15), Olimpija – Koper (17.30).

Medtem ko naj bi imel Damir Krznar navkljub nekaj res hudim spodrsljajem v tekmah, ko se je še dalo ogroziti Olimpijin šampionski pohod (z Muro v Fazaneriji in prav zadnjim v Stožicah sta bila tudi zelo boleča in pomenljiva), in tudi ob morebitnem porazu čez teden dni v finalu pokala Pivovarne Union proti Olimpiji, razmeroma varen položaj, je trenerski stolček celjskega trenerja Romana Pilipčuka bolj majav.

»Stric iz ozadja«, ki čaka na razplet sezone pri Celju, je Darko Milanič. Pri Celjanih je zanimiva tudi hierarhija odločanja o najpomembnejših stvareh. Roman Pilipčuk velja za človeka, ki ga je v Celje z jasno misijo poslal glavni plačnik, tajkun Maksim Demin. Prejšnji trenerji, Agron Šalja, Čeh Jiri Jarošik, kratek čas Simon Sešlar in Simon Rožman so bili izbor direktorja Valerija Kolotila. Med njima je še športni direktor Genadij Golubin. Čeprav bo Pilipčuk dosegel prvi in glavni cilj, uvrstitev v Evropo, je njegov obstanek na trenerskem stolčku zelo nezanesljiv. Pričakovanja so bila večja glede na vložek, ki je zdaj celo večji od Olimpijinega. Proračun je presegel pet milijonov evrov.

Dvoboj sodelavcev

Pilipčuk ni posebej zaželen med nogometaši, moteča je tudi komunikacija, saj je 56-letni (rojstni dan je praznoval na dan OF) strokovnjak iz Donbasa omejen le na ruski jezik, pri čemer ima tudi sporne strokovne prijeme. Ni skrivnost, da bi večji del celjskega vodstva z igralci na čelu raje videl nekoga, s katerim je mogoče imeti bolj odprt in razumevajoč odnos brez posrednikov, prevajalcev.

Milaničeve možnosti so odvisne predvsem od tega, kako se bodo med seboj »pomenili Rusi«. Kolotilo ima v Sloveniji v Amirju Ružniću enega od najpomembnejših zaupnikov in tudi partnerjev. Najuspešnejši slovenski agent zastopa tudi someščana Milaniča.

Prva liga Telemach Olimpija 32 22 4 6 55:31 70 Maribor 32 17 6 9 64:37 57 Celje 32 15 10 7 44:32 55 Koper 32 14 8 10 41:30 50 Mura 32 11 13 8 43:38 46 Domžale 32 11 12 9 44:37 45 Radomlje 32 6 14 12 29:51 32 Bravo 32 8 7 17 30:38 31 Gorica 32 4 11 17 26:50 23 Tabor 32 3 13 16 26:58 22

V celjski trenerski kombinatoriki se ni mogoče izogniti niti Anteju Šimundži. Bivši Milaničev pomočnik, ki je v tej vlogi nekoč pomagal Pavlu Pinniju prav pri Celju, je trenutno najmočnejše trenersko ime v Sloveniji in je po odstavitvi pri Ludogorcu prost. Obe vijolični trenerski legendi, ki sta se izbrusili pod taktirko športnega direktorja Zlatka Zahovića, sta morda enakovredna po svoji denarni vrednosti, a se razlikujeta v načinu dela. Pri tem je sprejemljivejši Izolan, medtem ko ima Mariborčan sloves moža, ki ima rad vse pod nadzorom in ne dopušča, da bi ga karkoli obšlo.