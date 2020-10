Štajerci odlično izkoristili reprezentančni premor

Denis Klinar je zabil prvič v majici Maribora. FOTO: Jože Suhadolnik

Zadovoljen z igro po bokih

Prva liga Telekom Slovenije

Mura 6 4 1 1 10:3 13

Maribor 7 3 3 1 16:8 12

Tabor 7 4 0 3 11:10 12

Bravo 7 3 1 3 9:11 10

Koper 7 2 3 2 9:8 9

Olimpija 6 2 3 1 6:5 9

Celje 6 2 2 2 7:7 8

Domžale 7 2 2 3 10:11 8

Aluminij 6 1 2 3 3:9 5

Gorica 7 1 1 5 6:15 4

Nova zmaga Kopra

Izidi 7. kroga – Koper : Domžale 2:0 (Nardin Mulahusejnović 26., 52.), Gorica : Maribor 0:4 (Nemanja Mitrović 16., Rudi Vancaš Požeg 62., Rok Kronaveter 75., 11-m, Denis Klinar 84.), Tabor : Bravo 2:0 (Christos Rovas 24., Leon Sever 90.); Olimpija – Celje, Mura – Aluminij večerni tekmi.

Pari 8. kroga: Celje – Gorica, Maribor – Koper (oba sobota, 24. t. m.), Bravo – Aluminij, Tabor – Olimpija, Domžale – Mura (nedelja, 25. t. m.).

Pogrešajo 4000 grl na tekmo

na severnem Primorskem dovolili Goričanom, sami pa so jih na vrata gostiteljev sprožili osem.

Nogometaši Maribora so očitno dobro izkoristili zgodovinsko dolg reprezentančni premor in uspešno uglasili svoj orkester. V dvoboju nekdanjih slovenskih prvakov so Štajerci zmleli Goričane, kljub temu pa njihov trenerve, da je še dolga pot do cilja, ki so si ga zastavili. V Novi Gorici so spremljali že 98. ligaški obračun teh ekip, vijoličasti pa so le nadgradili že prej zelo dober izkupiček v tekmah z modro-belimi; ti niso premagali Maribora vse od avgusta.Potem ko so se gostitelji gostom kolikor toliko spodobno upirali le v prvem polčasu, je bil lahko upravičeno zadovoljen prav mariborski trener. Njegovi aduti so igrali kot sam nekoč v majici Verone, Juventusa in italijanske reprezentance: v višji prestavi kot tekmeci, kar seveda skoraj zanesljivo prinaša dober rezultat.»Videli smo, kar si želimo videti. Z naše strani ekipo z več intenzivnosti in agresivnosti. Ekipo, ki je igrala v višjem ritmu kot doslej vso tekmo, zato smo lahko zadovoljni s prikazanim. Jaz osebno sem še posebno vesel za celoten strokovni štab in za moštvo,« je povedal 44-letni Argentinec.Izkoristil je vseh pet menjav, njegova enajsterica pa je bila naslednja: vratar(od 81.),(od 81.),(od 85.),(od 85.),(od 85.). Drži, zadnjih pet minut tekme je torej namenil petim svežim napadalcemRepasuTavaresu inMlakarju, le nekaj minut prej sta dobila priložnost tudi zvezna igralcaDervišević inCretu. To pomeni, da je šlo v resnici za taktične menjave in Camoranesi premore zelo širok igralski kader. Za nekdanje prvake, ki v tej sezoni vnovič merijo na prvo mesto v SNL, so se vpisali med strelce štirje različni igralci, Požeg Vancaš prvič v tej sezoni,Klinar pa celo premierno v vijoličasti majici.»Pohvaliti želim oba bočna igralca, ne le Klinarja. TudiKolmanič je bil opazno aktiven, oba sta opravila veliko dela v napadalni igri, kar me posebno veseli. Tudi vsi preostali strelci so lahko veseli golov in naj jim pomenijo spodbudo za prihodnje izzive,« je zatrdil Camoranesi.Štajerci, ki med vsemi v ligi najmočneje pogrešajo navijače – v zadnjih petih sezonah so beležili povprečen obisk več kot 4000 gledalcev na tekmo –, so v Novi Gorici prekinili še eno negativno tradicijo: prvič po 15. juliju so zapustili igrišče v 1. SNL brez prejetega gola. Če odmislimo zmago v 1. krogu novega prvenstva za zeleno mizo s 3:0, so od 15. julija zapovrstjo prejemali naslednje število golov: 1, 1, 1, 1, 2, 3 in 1. Po zmagi s 4:0 so lahko torej še dodatno veseli.»V tekmah, ko ne dobiš gola, si povečaš možnosti za uspeh, to je zame ključno, po dobljenem golu pa moraš porabiti dvakrat več moči, da prideš do zmage. Na delu sem videl pravo ekipo, to je bistveno v nogometu. Naša smer je prava, zdaj je pomembno, da nadaljujemo delo in napredujemo,« je zatrdil Camoranesi in dodal, da je do konca še 29 krogov, torej še 87 točk. Štajerce čaka nov izziv že jutri, ko bodo v osmini finala pokalnega tekmovanja gostovali pri velenjskem Rudarju.