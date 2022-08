Štajerci imajo dovolj porazov

Polnih pet krogov nove sezone v 1. SNL je zdržal na klopi Maribora trener Radovan Karanović. Zadnji poraz v Domžalah ga je odnesel, štajerski nogometaši bodo v četrtek (20.15) na tekmi z Romuni v Ljudskem vrtu igrali pod vodstvom novega poveljnika. Vijoličasti voz je šel v zadnjem mesecu opazno navzdol, kdo ve, zakaj so vodilni v klubu tako dolgo odlašali z logično potezo.

Prva liga Telemach Koper 5 4 0 1 11:4 12 Olimpija 4 4 0 0 6:0 12 Domžale 5 2 2 1 8:7 8 Radomlje 5 2 2 1 6:7 8 Celje 5 1 3 1 5:5 6 Mura 5 1 3 1 10:11 6 Tabor 5 1 2 2 5:6 5 Gorica 4 1 0 3 5:6 3 Bravo 5 1 0 4 1:5 3 Maribor 5 1 0 4 6:12 3

Brezvoljna in apatična igra, poraz z 2:3, ki bi moral biti veliko višji, in ponavljajoča se nemoč Štajercev na igrišču so naposled odnesli Karanovića, ki je v resnici – glede na učinek in podobo moštva v novi sezoni – še dolgo zdržal na položaju šefa mariborske stroke. Po šestih zaporednih ničlah (Šerif, Koper, Helsinki, Olimpija, Helsinki, Domžale) ne bi ostal nekaznovan niti Jose Mourinho, kako bi to uspelo trenerju, ki je bil vendarle predviden za gasilca in se po prvih samostojnih pripravah opazno ni več znašel na klopi Maribora. Štajerci so v petih pripravljalnih tekmah premagali le Čardo Martjanci, in četudi odmislimo nepomembnost tovrstnih tekem, ni bilo nič bolje niti pozneje.

Da ena lastovka (zmaga s Soligorskom v Turčiji) ne more prinesti pomladi, bi morali najbolje vedeti prav v taboru vijolic, ki cvetijo – pomladi.

Ni bilo alternative

Športni direktor Marko Šuler se je moral odzvati, v nasprotnem primeru bi lahko ogrozil še svoj položaj. Že tako je nerazumljivo odlašal, potem ko smo se naposlušali poudarjanja zapravljenih priložnosti Maribora (tudi po tekmah, ko jih je tekmec zapravil trikrat več) in domnevne smole po tekmah, ko bi moral Maribor izgubiti še z večjo razliko, kot je. Po Domžalah ni bilo alternativne rešitve: ne trener ne igralci niso več »vedeli, kaj gre narobe« – v takem primeru je razplet zgodbe znan.

Olimpija gostuje v Kopru Izidi 5. kroga 1. SNL – Celje: Bravo 1:0 (Gbamble 42.), Mura: CB24 Tabor Sežana 2:2 (Kai Cipot 49., Dardan Shabanhaxhaj 91.; Jakoslav Stanković 25., Milan Kocić 68.), Koper: Kalcer Radomlje 5:0 (Bede Osuji 1., Andrej Kotnik 13. – 11-m, 30., Kaheem Parris 68., Anis Jašaragić 93.), Domžale: Maribor 3:2 (Franko Kovačević 9., Ivan Durdov 50., Nick Perc 84.; Rok Sirk 15., Marko Božić 94.), Olimpija – Gorica večerna tekma. Pari 6. kroga, petek: Kalcer Radomlje – CB24 Tabor Sežana (20.15); sobota: Bravo – Mura (17.30), Koper – Olimpija (20.15); nedelja: Maribor – Celje (17.30); ponedeljek: Gorica – Domžale (20.15).

V dobro Štajercev in slovenskega nogometa lahko le upamo, da bo šok terapija obrodila vsaj kratkoročne sadove in bo Maribor v dveh tekmah boljši od romunskega Cluja (18. in 25. avgust). Le morebitna uvrstitev v konferenčno ligo bi namreč ohranila naš klubski nogomet nad vodo, zagotovila vsaj minimalen ugled slovenskega prvenstva, NK Maribor pa ustrezna finančna sredstva za nujno kadrovsko krepitev moštva.