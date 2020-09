Srečni smo lahko, da sta oba Slovenca

V letošnji strnjeni sezoni se bodo pedali vrteli z neusmiljeno hitrostjo, dokler bodo to dopuščale epidemiološke razmere po Evropi. V Italiji so še dovolj dobre, da bo Imola od danes do nedelje gostila kolesarsko svetovno prvenstvo, ki se mu je zaradi protikoronskih ukrepov odpovedala Švica. Slovenska reprezentanca se je k sosedom odpravila še močno pod vtisom zgodovinskega Toura, ki se je v Parizu končal s 1. mestom Tadeja Pogačarja in 2. mestom Primoža Rogliča.



Pred novim izzivom, ki se ga bosta Pogačar in Roglič lotila z združenimi močmi v slovenskem dresu, velja pomiriti duhove po nepričakovanem razpletu, ko je Pogačar v vožnji na čas Rogliču slekel rumeno majico. Zasavski zvezdnik je poraz sprejel športno, čeprav mu je iz rok spolzela največja zmaga v karieri, že od odločilne sobote pa tako v slovenski kot svetovni kolesarski javnosti poteka debata, kdo je »kriv« za to, da ekipa Jumbo Visma popolno izpeljane dirke ni okronala z zmago. Kaj ima o tem povedati Rogličev zaupnik Primož Čerin?



»Zdaj smo vsi lahko pametni za nazaj. Kako naj bi drugače dirkali kolesarji Jumba Visme? Imeli so malodane popolno dirko, naredili so le kakšno malenkostno napako. Težko bi se razpletlo drugače, dirkaš iz dneva v dan in taktiko sestavljaš vsak dan posebej. Nihče ne more predvideti, da bo zadnji dan nekdo od tekmecev odstopal za 30 odstotkov. Tadej ni porazil le Primoža, deklasiral je vso konkurenco. Neverjetno, kje je dobil moč in motiv, treba mu je samo čestitati,« je prepričan Čerin.

Zgodil se je Tadej Pogačar

»Vedno se najde najmočnejša ekipa, ki dela, narekuje tempo in zmaguje, zdaj pa se je našel Pogačar. Ko je Sky dominiral v karavani Toura, ni bilo takšnega mladega kolesarja, ki bi odstopal. Letos se je zgodil Tadej Pogačar. Zakaj se je zgodil, kaj se bo dogajalo v prihodnje, je lahko stvar široke debate. Tadeja primerjajo z Eddyjem Merckxom, ki je tekmoval v neprimerljivih časih. Obenem pa v zadnjih 20 letih ni bilo kolesarja, ki bi s takšno lahkoto odstopal od drugih. Imamo srečo, da je Slovenec,« je Čerin dodal o 22-letnem dragulju s Klanca nad Komendo.



Imamo srečo, da je Slovenec tudi Roglič. Kako se bo odzval na udarec v 20. etapi Toura? »Doslej se je iz vseh porazov učil in se dvignil, a ta poraz je nekoliko drugačen. Nobeden od kolesarjev, ki so bili zraven, ne bo pozabil, kaj se je zgodilo, morajo pa iti prek tega, da se bodo lahko osredotočili na nove izzive. Primož in njegova ekipa morata proučiti razplet, narediti zaključke in si zastaviti nove cilje. Ta sezona je sicer taka, da ni časa, da bi analizirali in se umirili,« je še povedal Čerin.

Preskok v drug svet

Pred vrati je SP, na katerem bosta slovenska asa združila moči. Poenostavljena napoved bi lahko bila, da moraš zmagati, če imaš v ekipi najboljša s Toura. Vendar kolesarstvo ni tako enostavno. »Kjer je bilo po razdalji konec etape na Touru, se bo na SP šele začela selekcija. Po 200 km se bo dirka šele začela, kar koli napovedovati je tipanje v temi. Gledati moramo na uveljavljena imena za enodnevne dirke Juliana Alaphilippa, Alejandra Valverdeja, Wouta van Aerta in Grega van Avermaeta, ne gre pozabiti niti na to, da bodo Italijani dirkali doma,« je preskok v boj za mavrično majico orisal Čerin.



Kaj pa obeti Slovencev? »Tour se je končal pred nekaj dnevi, vprašanje je, kdo bo prišel k sebi in bo na tej razdalji konkurenčen. Nimamo pa veliko izbire, Tadej in Primož sta bržkone edina, ki se po 230 km lahko še borita za vrh,« Čerin stavi na preverjene sile na 258,2 km dolgi nedeljski preizkušnji s kar 5000 višinskimi metri.