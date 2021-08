Srečko Katanec v novi vlogi, prevzel bo to reprezentanco

Nekdanji selektor slovenske nogometne reprezentance Srečko Katanec prevzema vodenje reprezentance Uzbekistana. Kot poroča Delo, v glavnem mestu Taškent že ureja zadnje podrobnosti dogovora. Z njim naj bi odšla tudi pomočnika Aleš Čeh in Nihad Pejković.



Veliko sreče v novi službi so mu prek twitterja že zaželeli tudi pri iraški zvezi, kjer je nazadnje opravljal selektorsko funkcijo. Nekdanji slovenski selektor je Irak prevzel septembra 2018. Na 25 tekmah je slavil 14-krat in izgubil le štirikrat. Po odstopu julija ga je zamenjal sloviti Nizozemec Dick Advocaat.

