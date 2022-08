Srebrnemu Čehu oljka v Splitu

Slovenska atletska reprezentanca, ki je z izkupičkom dveh odličij, srebra metalca diska Kristjana Čeha in brona skakalke s palico Tine Šutej, uspešno nastopila na evropskem prvenstvu v Münchnu, se je včeraj vrnila v domovino. Skupni iztržek Slovenije na dosedanjih EP je deset kolajn, novi dve so proslavili s sprejemom pri Atletski zvezi Slovenije v Ljubljani. Prisoten je bil tudi nedavni svetovni prvak iz Oregona Čeh.

Predsednik Atletske zveze Slovenije Roman Dobnikar je najprej obelodanil, da bosta Čeh in njegov trener Gerd Kanter za uspeh od zveze dobila 9000 evrov, Tina Šutej in njen trener Milan Kranjc pa 5500 evrov. Podvinški orjak bo ob tem dobil še svojo oljko v drevoredu atletskih velikanov v Splitu, kjer je opravil del priprav pred sezono.

»Če bi mi kdo pred sezono omenil, da bom osvojil naslov svetovnega prvaka in evropskega podprvaka, bi takoj podpisal. V kvalifikacijah evropskega prvenstva sem dosegel rekord prvenstev, finale pa se je začel z negativno energijo metalcev. Prek 68 m sem vrgel, kar lahko v vsakem položaju. Imel sem sicer slab dan, a sem le osvojil drugo mesto. Litovcu Mykolasu Alekni, tokratnemu prvaku, bom naslov čez dve leti odvzel v Rimu. Bova pa v naslednjem desetletju verjetno največja tekmeca in pričakujem, da me bo priganjal do mojega maksimuma,« je omenil Čeh. »Moj finalni nastop je bil zelo stresen, ker sem si na ogrevalnem skoku s sprinterico porezala dlan. Oskrbeli so me in sem kljub velikemu pritisku in stresu potegnila iz sebe vse in prišla do kolajne,« je povedala Šutejeva, ki je po tekmi dobila devet šivov.

V tej sezoni je osvojila dvoje odličij, marca že bron na svetovnem dvoranskem prvenstvu v Beogradu. Na svetovnem prvenstvu julija v Oregonu je bil četrta. Ker je že odpotovala na naslednjo tekmo v Nemčijo, se je na sprejemu javila prek videopovezave.

Darilo športna obutev

Roman Dobnikar je reprezentanci pred prvenstvom obljubil, da bo vsakemu članu podaril par športne obutve uradnega opremljevalca zveze, če bo ekipa osvojila najmanj dve medalji in tri finalne uvrstitve. No, skupaj je bilo finalnih nastopov pet, peta je bila Martina Ratej v metu kopja, 15. Maruša Mišmaš Zrimšek na 3000 m zapreke, EP je za Slovenijo v nedeljo s sedmim mestom sklenila skakalka v višino Lia Apostolovski. Na sprejemu AZS je bil tudi predsednik Hrvaške atletske zveze Ivan Veštić.

»Na ogromnem olimpijskem stadionu v Münchnu je bilo v izjemnem vzdušju lepo nastopati. Tam je bilo 22 slovenskih predstavnikov, in to je res izjemen uspeh za tako majhno državo, tega ji ni nihče podaril, in tudi zato je slovenska atletika tako uspešna. Smo veliki prijatelji. To kaže tudi to, da se je novi evropski prvak v suvanju krogle Filip Mihaljević pozimi pripravljal v Novem mestu, Kristjan Čeh pa v Splitu. Tam imamo pomnik atletskih velikanov, oljko posadimo tistemu, ki je tekmoval ali se pripravljal na tamkajšnjem stadionu ter potem osvojil kolajno na velikem tekmovanju. Trem Slovencem, Brigiti Bukovec, Borutu Bilaču in Primož Kozmusu, ki že imajo oljko, se bo zdaj pridružil Čeh,« je opomnil Ivan Veštić.