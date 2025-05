Srebrnega olimpijca iz Pariza 2024 do smrti zbil vlak

Igralec ragbija s Fidžija Josaia Raisuqe, ki je na lanskih olimpijskih igrah v Parizu s svojo reprezentanco osvojil srebrno medaljo, je danes umrl v prometni nesreči v Franciji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kot dpa povzema poročanje francoskih medijev, je 30-letnika na poti na trening na prehodu z železniško progo zbil vlak. Raisuqe je bil od leta 2021 član kluba Castres Olympique, ki je na spletni strani potrdil novico o smrti športnika. »Bil je izjemen član moštva, ki so ga imeli vsi radi, še posebej pa navijači Castresa. Bil je vzor na in ob igrišču, pa tudi steber skupnosti s Fidžija,« so zapisali pri klubu.

Zaradi tragičnega dogodka so odpovedali tekmo med Castresom in Clermont-Ferrandom, načrtovano za soboto. Srebro Fidžija v ragbiju 7 je bila edina medalja te otoške države na OI v Parizu. Fidži je pred tem v ragbiju 7 dobil zlati medalji na igrah v Riu 2016 in Tokiu 2020.