Srce bodo pustili na igrišču

Slovenska odbojkarska reprezentanca je v ligi narodov navdušila z igrami, nagrada pa je s tretjim mestom po rednem delu tekmovanja v Riminiju prišla z uvrstitvijo na zaključni turnir najboljše četverice. Ob tem je Mednarodna odbojkarska zveza objavila novo jakostno lestvico, na kateri je Slovenija s 301 točko napredovala na šesto mesto in zaostaja le še za Brazilijo (420 točk), Poljsko (391), Rusijo (343), Francijo (328) in ZDA (327).



V polfinalu sklepnega tekmovanja se bodo varovanci selektorja Alberta Giulianija danes ob 15. uri udarili s svetovnimi prvaki Poljaki, drugi polfinalni par, tekma bo ob 11.30, je Brazilija : Francija. Slovenski fantje ne skrivajo, da so si preboj med štiri najboljše ekipe kot cilj zadali že pred začetkom tekmovanja, zdaj, ko so ga dosegli, si želijo še več. »Zdaj, ko smo to dosegli, se tukaj ne želimo ustaviti, ciljamo najvišje. Videli bomo, kako bo šlo v polfinalu, igramo s Poljsko, ki je zelo močna reprezentanca, kar je velikokrat dokazala.



A proti Poljakom se vedno dobro motiviramo, najdemo neki globlji pomen tekme, zdaj pa bo dodatna motivacija tudi to, da gre za polfinale elitnega tekmovanja. Menim, da se moramo ubadati predvsem s svojo igro, biti najboljša različica samega sebe na igrišču in videti, kaj nam bo to prineslo. Če naš maksimum ne bo dovolj, si nimamo kaj očitati, a mislim, da se nam tega ni treba bati. Menim, da bomo v polfinalu pokazali, zakaj smo prišli do sem in zakaj si želimo uvrstitve v finale,« poudarja Jan Kozamernik.

Nič ni bilo podarjenega

V zadnjih letih so se slovenski odbojkarji s Poljaki večkrat srečali in jih trikrat premagali na evropskih prvenstvih v letih 2015, 2017 in 2019, varovanci poljskega selektorja Vitala Heynena pa so bili uspešnejši v kvalifikacijah za olimpijske igre.



»Zelo smo si želeli nastopa v polfinalu, tudi sami smo si ga priigrali, nič nam ni bilo podarjenega. Zato v polfinalu lahko pričakujemo zelo srčno igro in veliko čustev na igrišču,« pravi Klemen Čebulj.



»Naš prvi cilj, ko smo prišli v Rimini, je bil, da se uvrstimo med najboljše štiri ekipe. Zdaj, ko nam je to uspelo, pa si želimo narediti še korak naprej. Zavedamo se, da so preostale tri ekipe vrhunske in bo to zelo močan zaključni turnir, a naša želja je uvrstitev v finale prek Poljakov in vse bomo naredili, da jih premagamo,« je optimističen kapetan Tine Urnaut. Zmagovalca polfinalnih obračunov se bosta jutri ob 15. uri pomerila v velikem finalu, tekma za tretje mesto bo ob 11.30.

