Srbski mediji: »​Srbi vodijo Slovenijo k olimpijskemu zlatu!«

Po uvrstitvi slovenske košarkarske reprezentance v polfinale olimpijskega turnirja v Tokiu so apetiti po odličju vse večji. Pred našimi košarkarji sta še dve tekmi, če bodo dobili vsaj eno, je medalja zagotovljena.Po Argentini, svetovnih podprvakih, gostiteljih Japoncih in aktualnih svetovnih prvakih Špancih so varovanciugnali še Nemčijo, in to za 24 točk. Niso pa navdušili le Slovencev, ampak žanjejo zanimanje po vsem svetu, predvsem pa v državah nekdanje Jugoslavije. Slovenija je na olimpijskih igrah v Tokiu namreč edina reprezentanca nekdanje skupne države.​»Slovenci živijo sanje v Tokiu, in to na turnirju, ki nas najbolj boli: sedaj jim čaka boj za medalje!inpregazila Nemce v četrtfinalu OI«, so o slavje naših pisali v srbskem Blicu. Republika pa je zapisala: ​​»​Brez milosti gazijo vse pred sabo: Srbi vodijo Slovenijo k olimpijskemu zlatu!« Omenili so, da sta dva najboljša igralca Slovenije srbskega porekla:Dragić je dosegel 27 točk, Dončić pa je bil blizu trojnega dvojčka. Če bo Slovenija nadaljevala tako, je mogoče vse, tudi to, da osvoji olimpijsko zlato, so zapisali. V ločenem članku so omenili Dončićev odziv po tekmi: »Padel v totalno ekstazo: Dončić zažgal internet z močno objavo!« V članku so omenili, da je na twitterju zapisal, da je Slovenija, država z dvema milijonoma prebivalcev, med najboljšimi štirimi na olimpijskem turnirju in dodal: ​»Kakšen občutek!«​»Dončić in Dragić prerešetala Nemčijo,« je ob prepričljivi zmagi Slovencev zapisal Kurir, ​​»Nezaustavljivi Dončić in Slovenija razbila Nemčijo v četrtfinalu,​« se glasi naslov na index.hr, »Dončić in Dragić Slovenijo popeljala v polfinale! Korak do medalje,« pa 24sata. ​»​Dončić s kompanijo uničil Nemce in leti proti medalji! Najboljši evropski košarkar skoraj do trojnega dvojčka,« so tekmo povzeli pri Sportskih novostih.​Po spletu pa se je po veličastni zmagi, ki so si jo kljub zgodnji uri ogledali številni slovenski navijači, ponovno začel deliti zapis iz leta 2017, ko so naši košarkarji takrat pod vodstvom kapetanav Carigradu po zmagi nad Srbijo postali evropski prvaki. ​»Teh Slovencev ne moreš niti sovražiti. So kot buržujski kolega iz razreda, ki ima same petice, najlepše dekle, ki nikoli ne vara, je vedno dober prijatelj in pripravljen pomagati, je kulturen in urejen. Vsi mi ostali narodi nekdanje Juge proti Slovencem izpademo imbecili, sedaj pa nam bodo dali lekcijo še v košarki. Mamo jim j****.«