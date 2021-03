Srbski lovec na legende

Kratek premor po polovici odigranih tekem v rednem delu lige NBA ni ponudil le priložnosti za izvedbo tekme All-Star, iz množice so se izluščili tudi kandidati za najboljšega košarkarja prvenstva. Slovenci bi seveda radi videli v vlogi MVP Luko Dončića, a bi verjetno potreboval večjo podporo v rezultatih Dallasa. Kot vselej v zadnjem poldrugem desetletju je med favoriti LeBron James, v minulih dveh sezonah so za najboljšega izbrali Giannisa Antetokounmpa, letos pa se je v igro resno vključil še en Evropejec.



Srb Nikola Jokić je med svojo šesto sezono v dresu Denverja napovedal, da bi lahko nasledil edina zvezdnika s stare celine z naslovom MVP lige NBA: Nemca Dirka Nowitzkega, ki so ga za najboljšega izbrali v sezoni 2006/07, in Grka Antetokounmpa. In čeprav so v preteklosti centri pogosto osvajali lovoriko (Kareem Abdul-Jabbar je absolutni rekorder s šestimi, Bill Russell jih ima pet, Moses Malone tri), je minilo že veliko časa, odkar se je zadnji velikan znašel na prestolu; vse od leta 2000 in Shaquilla O'Neala. Klasični centri so odtlej domala izumrli, košarkarsko evolucijo so preživeli le tisti, ki so se znali prilagoditi na nove čase. Med njimi izstopa 26-letni Jokić: ohranil je marsikatero odliko centra stare šole in jo prenesel v digitalno dobo. Letos igra s povprečjem 27,1 točke, 11 skokov in 8,6 asistence ter vidno prekaša svojo statistiko iz minulih sezon, ki so mu že prinesle nekaj priznanj. Leta 2019 se je uvrstil v elitno peterko prvenstva, lani v drugo zasedbo, letos pa se je tretjič zapored prebil na tekmo All-Star. Pri 211 cm višine in 128 kilogramih teže najbolj navdušuje z raznovrstnim naborom potez in izjemno domiselnimi podajami, s katerimi bega tekmece.



Primerjajo ga z Dončićem, hkrati ima podobno neugodno zbirko metov izpod obroča in za tri točke, kot jo je imel Nowitzki. V tej sezoni je dosegel že devet trojnih dvojčkov, enega več kot mladi slovenski as, minuli teden pa je proslavil že 50. v ameriški karieri in zaseda deveto mesto na večni lestvici lige NBA. Pred njim je le en center, nepozabni lovec na košarkarske rekorde Wilt Chamberlain, ki je za 78 trojnih dvojčkov potreboval 1045 tekem. Jokić jih je doslej odigral 417, v tem času pa jih je zbral več kot Jabbar (21) in Russell (18) skupaj.

Na naboru NBA šele 41.

S takšnimi dosežki se lahko pohvali košarkar iz Somborja, ki je bil kot otrok okrogle postave in je tudi v prvih letih igranja za srbsko Mego nabiral kilograme kot ljubitelj hitre prehrane in srbskih specialitet, na dan pa je popil tri litre kokakole. Denverjevi šefi so vendarle opazili njegov smisel za košarko in si ga rezervirali na naboru NBA 2014, a šele kot 41. po vrsti. Pred odhodom v ZDA je še eno leto igral v domovini in osvojil naslov najboljšega košarkarja lige ABA, po selitvi prek Atlantika pa se je hitro navadil na drugačen slog igre.



V krstni sezoni je prispeval 10 točk in 7 skokov na tekmo, odtlej pa gredo njegove številke zgolj navzgor. Letos vodi na posebni preglednici učinkovitosti košarkarjev. Na njej seštejejo dosežene točke, skoke, asistence, ukradene žoge in blokade, odštejejo zgrešene poskuse iz igre, proste mete in izgubljene žoge ter vse skupaj delijo s številom odigranih tekem. Za Jokićem (37,2) so se v prvenstvu 2020/21 zvrstili Joel Embiid iz Philadelphie (34), Antetokounmpo iz Milwaukeeja (33,6), James Harden iz Brooklyna (32,3) in – Dončić (30,7).

