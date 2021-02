Srbski Joker je izzval Luko Dončića

Nikola Jokić je štiri leta starejši od Luke Dončića in v ligi NBA igra že šesto sezono za Denver. V tem času se je razvil v bržkone najboljšega centra na svetu. Dvakrat je nastopil na tekmah All-Star, leta 2019 se je uvrstil v peterko prvenstva, zadnja pogodba pa mu bo v petih sezonah navrgla 148 milijonov dolarjev. Lani se je 25-letni in 211 cm visoki Srb s soigralci prebil v finale zahodne konference, v zadnjem nastopu pa je ponudil slovenskemu prijatelju lep izziv: Utahu je ob zmagi s 128:117 natresel kar 47 točk. Verjetno bo kdo rekel, nič posebnega.



Ne nazadnje je Stephen Curry, ostrostrelec Golden Stata, v tej sezoni že dosegel 62 točk, Wilt Chamberlain in Kobe Bryant pa nas iz svojih grobov opozarjata, da sta še vedno na vrhu zgodovinske razpredelnice rekorderjev s 100 oziroma 81 točkami. Toda izenačenje Jokićevega najboljšega dosežka pod ameriškimi obroči ima iz našega zornega kota dodatno razsežnost: 47 točk je najboljši učinek kakšnega košarkarja z območja nekdanje Jugoslavije v ligi NBA.



In konkurenca nikakor ni majhna. Na drugem mestu sta s 44 točkami legendarni Dražen Petrović in še en Hrvat, Bojan Bogdanović, ki brani barve Utaha in je bil v živo priča Jokićevemu podvigu. Na četrti stopnički pa že najdemo Dončića. Na lanski četrti tekmi prvega kroga končnice z LA Clippers je dosegel 43 točk, v prejšnji sezoni pa se je lahko še dvakrat pohvalil s po 42 točkami: v isti seriji izločilnega dvoboja s tekmeci iz Los Angelesa in še prej v rednem delu prvenstva proti San Antoniu.

Gobert je bil dodaten motiv

Jokićeva prednost pred vsemi Balkanci bi bila lahko še izdatnejša. Proti Utahu, do tedaj vodilni zasedbi v ligi NBA, ki je pred gostovanjem v Denverju nanizala enajst zmag, je dosegel 22 točk že v uvodni četrtini, ob polčasu pa je bil pri 33 točkah ob metu za tri točke 4:4, pri katerem je njegovo moštvo nasploh blestelo. V prvih 24 minutah tekme je metalo trojke kar 15:17 ali 88,2-odstotno (na koncu 18:28)!



Po vodstvu zasedbe iz Kolorada z 28 točkami razlike so razumljivo dobili izdatno priložnost košarkarji s klopi, med njimi za poldrugo minuto Koprčan Vlatko Čančar (ostal je brez točke), čeprav srbskemu Jokerju ni manjkalo motiva v dvobojih z Rudyjem Gobertom. Francoz je bil namreč v letih 2018 in 2019 izbran za najboljšega obrambnega košarkarja sezone, 20. decembra lani pa je podpisal kar 205 milijonov dolarjev vredno petletno pogodbo, tretjo najvišjo v zgodovini lige NBA in najbogatejšo med vsemi centri doslej. Jokić je slednjič prebil na parketu 37 minut, v tem času pa metal za dve točki 13:22, za tri 4:4 in proste mete 9:10, zbral pa je še 12 skokov in 5 asistenc. Gobert se je moral zadovoljiti z 12 točkami in 8 skoki, medtem ko je bil Bogdanović drugi strelec večera z 29 točkami.

Dragić sedmi v regiji

Jamal Murray in drugi Jokićevi soigralci so spodbujali trenerja Michaela Malona, naj Srba pusti v igri vsaj do 50 točk, a junak tekme ni kazal znakov užaljenosti, ko je moral na klop: »Bom že dosegel svojo kvoto točk, ko jih bo naše moštvo bolj potrebovalo. Danes je bila pomembna zgolj zmaga nad odličnim tekmecem, h kateri sem prispeval svoj delež,« je zagotovil velikan iz Sombora, ki se je košarkarsko uveljavil pri beograjski Megi in tik pred odhodom v ZDA osvojil lovoriko za najboljšega košarkarja lige ABA, januarja lani pa je nasul 47 točk tudi Atlanti.



Med strelsko elito iz regije, tik za Predragom Stojakovićem (42 točk na eni tekmi) in Nikolo Vučevićem (41) ter mesto pred Dinom Rađo (36), je tudi Goran Dragić, eden od dejavnih košarkarjev, ki se je rodil še v času Jugoslavije: 28. februarja 2014, na Dončićev 15. rojstni dan, se je izkazal s 40 točkami na tekmi med Phoenixom in New Orleansom. Na svojih 34 točk iz leta 2010 je lahko ponosen tudi Beno Udrih, saj se je izenačil z najboljšimi dosežki Tonija Kukoča, Vladeta Divca, Mirze Teletovića, Nikole Pekovića in Nemanje Bjelice v ligi NBA.



