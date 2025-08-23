Srbska zaušnica zabolela tudi Dončića

Morda bi bilo bolje, če generalke v Beogradu sploh ne bi bilo. Obetal se je lep košarkarski večer v prijateljskem vzdušju, ki je hitro razvodenel v enosmerni promet, na parketu slovite beograjske Arene so igrali le Srbi. Tudi vedno glasne tribune so se raje posvetile slanim prigrizkom in v gledališkem vzdušju pospremile, kako se slovenska barka potaplja. Luko Dončića so Srbi odrezali od igre, ostali razigranim gostiteljem niso bili kos, že do polčasa so prejeli kar 64 točk, končni poraz bi lahko bil še hujši, kot je kazal semafor (106:72).

17 točk je dosegel Luka Dončić, a je iz igre metal le 4/18, igral je 27 minut.

»Slovenija ni bila na naši ravni, videla se je razlika v kakovosti, so močno oslabljeni. Mi se raje ukvarjamo s sabo, odigrali smo dobro, manjka nam še kakšna tekma za pravi ritem in upam, da bomo skozi turnir še rastli,« je ogromno razliko med tekmecema, vidno tudi s slabih pet kilometrov oddaljene trdnjave na Kalemegdanu, na kratko ocenil legendarni srbski selektor Svetislav Pešić. Od delnega izida 10:0 na začetku tekme dalje Slovenija ni imela rešitev, pod košem sta Nikola Jokić in Nikola Jović poplesavala okrog branilcev, z zunanjih položajev so deževale trojke.

Aleksander Sekulić je nemočno spremljal dogajanje. FOTO: KZS

V obrambi so bili Slovenci nemočni, v napadu na trenutke še bolj. Visokorasli srbski branilci so s podvajanjem odrezali Dončića od igre, pri ostalih članih branilske linije se je poznalo pomanjkanje višine, podaje prek rakete so vse prevečkrat končale v srbskih rokah, meti z razdalje - tudi odprti - pa v tabli, nekaj jih je kar brez dotika zletelo v avt.

Luka se je boril, kolikor se je lahko, aktiven je bil v obrambi, tudi Gregor Hrovat je odigral solidno, drugi so bili daleč od srbske ravni. Prvi zvezdnik domačinov Jokić se ni naigral, že Nikola Milutinov je pod slovenski obroč prinesel dovolj razdejanja. Podobno velja za nekdanjega MVP evrolige Vasilija Micića, prvak lige NBA Nikola Topić je na igrišče prišel šele v zadnjih minutah …

Odpadla Cerkvenik in Smrekar

O drugem polčasu tekme, Dončić jo je kot prvi slovenski strelec končal s 17 točkami, Rok Radović jih je dodal 13, ni vredno izgubljati besed, brez pravega tekmovalnega naboja sta obe moštvi le čakali na zaključno sireno. Luka je nato navdušeni publiki, ki ga je pričakala že na letališču v Beogradu, podelil nekaj podpisov in ogrevalno majico, preden je izginil v drobovju arene. Na razočaranje srbske sedme sile se nihče od Slovencev na čelu s selektorjem ni pojavil na sklicani novinarski konferenci po koncu obračuna …

Sekulić: Preveč prestrašeni »Preveč smo bili prestrašeni, v prvem polčasu smo prejeli kar 64 točk. Poskusili smo spremeniti nekatere stvari v obrambi, a se nam ni izšlo,« ni dolgovezil selektor Aleksander Sekulić, ki je bil v prvem polčasu med minuto odmora razočaran nad tem, kako se Slovenci borijo s čvrstimi srbskimi blokadami. Prvič v teh pripravah smo lahko videli vidno jeznega Dončića, ki je z govorico telesa pokazal, kako razočaran je nad igro slovenske reprezentance. Tudi če bi tokrat nasul 50 točk, bi Srbi iz Arene odšli kot zmagovalci.

Očitno Slovenci že pogledujejo naprej, proti Poljski, drugega jim niti ne preostane. Pred potjo v Beograd je Sekulić naredil zadnji rez, doma sta ostala Miha Cerkvenik in Žak Smrekar, dvanajsterica za pot v Katovice je torej znana. Med njimi je največ (3, Padjen, Murić, Jurković) košarkarjev Ilirije, ki gradi zanimiv projekt, a to veliko pove o kakovosti in mednarodni konkurenčnosti slovenske dvanajsterice. Do prvega tekmovalnega preizkusa je ostalo manj kot teden dni časa za strokovni štab, da v rokavu še najde kakšnega asa, ki bi zbudil igralce. V nasprotnem bo reprezentanci na Poljskem trda predla.

Slovenci bodo prvo tekmo na eurobasketu odigrali v četrtek zvečer v Katovicah proti domači reprezentanci.