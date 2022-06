Srbska zaušnica je bila najbolj dobrodošla

Junijski paket tekem slovenske nogometne reprezentance v ligi narodov je prinesel boren točkovni izkupiček in veliko igralnih preobratov. Po spletu okoliščin je odprl neprijetno fronto: na njej bi se lahko razpletala usoda selektorja Matjaža Keka.

Sašo Udovič, nekdanji reprezentant: »Tekme so se razlikovale, realno je to izjemno močna skupina. Norvežani so v vzponu, proti Švedom smo v celoti igrali najboljšo tekmo. V Srbiji smo bili slabi, na Norveškem pokazali borbenost, ki nam je manjkala v Beogradu. Imeli smo tudi srečo. V zadnji tekmi proti Srbiji je grozil polom, a smo se rešili. Izkupiček sploh ni slab. Mešane občutke je še bolj zmešala selektorska uganka. Res gre za splet okoliščin, ki pa je zapleten. Zdaj velja natančno ovrednotiti, kar so ponudile te štiri tekme.«

Valter Birsa, nekdanji reprezentant: »Termin je bil idealen za ustrezno pripravo in za razmislek, kako naprej. Po slabšem startu se je borbenost dvignila na raven, ki je nujna za kosanje z boljšimi. Na dolgi rok le borba ne bo dovolj. Napadalci so mladi, vključno s Šporarjem, in še ne gre staviti nanje, da bodo reševali v najtežjih trenutkih. Obramba se menjava, kolikor toliko je stabilna sredina. O tem, kdo je ali bo selektor, je nehvaležno govoriti. Se je Kek že poslovil? Bi bil Cesar na dolgi rok boljši? Okoliščine so neprimerne, ugibati ne želim.«

Kako so igrali Slovenci? Slovenija je končala junijski del lige narodov z remijem pred 13.782 gledalci v Stožicah (2:2; Gnezda Čerin 48, Šeško 53; Živković 8, Mitrović 35), za opravljeno pa smo Slovencem podelili naslednje ocene (3-4-1-2): Oblak 6,5; Mevlja 6 (od 84. Gorenc Stanković –), Bijol 6, Brekalo 5,5 (od 46. Balkovec 6); Sikošek 5,5, Kurtić 6,5, Gnezda Čerin 6,5, Karničnik 6; Zajc 5 (od 46. Črnigoj 6,5); Celar 5 (od 46. Šporar 6), Šeško 7; v. d. selektorja: Boštjan Cesar 6; drug izid v skupini B4: Norveška: Švedska 3:2 (Håland 2, Sørloth; Forsberg, Gyökeres); vrstni red: Norveška 10, Srbija 7, Švedska 3, Slovenija 2.

Simon Sešlar, nekdanji reprezentant: »Veliko stvari se je razkrilo in prepričan sem, da se bo nadaljevalo z bolj čistimi mislimi, glavami in odnosi. To je velika stvar, če bodo tako nadaljevali kot na zadnjih dveh tekmah. O kakovosti tekem ne bi, ker je bil pomembnejši vidik, ali so dojeli, da tako, kot je šlo, ne more iti več naprej. Srbska zaušnica je bila v tej zgodbi najbolj dobrodošla. Selektor? Ne dam veliko na govorice, selektorske spremembe bolj narekuje javnost. Selektor bo ocenil, ali je bil zaviralen mož.«

Dušan Kosić, trener: »Videli smo, kam sodimo, koliko smo konkurenčni. Zadnji tekmi sta bili na ustrezni ravni in sta dvignili zanimanje za nogomet. To je zelo pomembno, saj Slovenija ni osamljeni otok. Ko smo igrali konkretno in preprosto, so stvari stekle. Pozitivna energija se čuti. Mislim, da je jasno, da se uspešne zgodbe pelje le s pozitivnim odnosom. Imamo dobre igralce in smo najboljši takrat, ko vsi dajejo vse od sebe. Selektor? Gre samo za to, ali ima podporo ali ne.«