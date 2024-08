Srbska vlada Đokoviću in drugim zlatim olimpijcem namenila 200 tisoč evrov

Srbska vlada je danes odločila, da za zlato medaljo na olimpijskih igrah v Parizu izplača teniškemu igralcu Novaku Đokoviću in njegovemu trenerju nagrado v višini po 200.000 evrov v dinarski protivrednosti. Srbija je po besedah zunanjega ministra Marka Đurića ponosna na najboljšega teniškega igralca vseh časov in tudi na ostale olimpijce.

Đoković je v nedeljo na olimpijskih igrah premagal Španca Carlosa Alcaraza z izidom 2:0. S tem je 37-letni srbski zvezdnik svojim 24 naslovom za grand slam dodal še olimpijski naslov in praktično osvojil vse v tenisu.

Športnikom rekordni zneski

»Vsa čast našemu Novaku in vsem našim olimpijcem, nanje smo neskončno ponosni. Želim povedati, da nisem mogel prešteti vseh čestitk raznih tujih uradnikov Srbiji za zmage naših olimpijcev, tako za Novaka kot za osvojeno zlato v strelstvu z zračno pištolo,« je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug dejal Đurić.

Đurić je še poudaril, da srbska vlada tokrat olimpijce nagrajuje s precejšnjimi finančnimi sredstvi. »Na pobudo predsednika Aleksandra Vučića in srbske vlade država Srbija namenja rekordna sredstva za nagrade našim olimpijcem in še naprej vlaga rekordna sredstva v razvoj našega športa. To je primerjalna razlika in prednost za našo državo in oni so najboljši ambasadorji Srbije v svetu,« je še dejal.

Nagrajena tudi zlata strelca

Dodal je, da se mu zdi izjemno pomembno, da država za šport namenja nekajkrat več kot doslej in da so tudi danes na seji vlade govorili o tem, kako še naprej podpirati srbske olimpijce.

Med številnimi, ki so čestitali Đokoviću, je bil tudi njegov nekdanji dolgoletni trener Slovak Marijan Vajda. »Nolito! Misija je končana! Po toliko letih plovbe si prispel do obale! Rezultat dolgoletnega truda je zlata medalja na tvojem vratu,« je med drugim zapisal na svojem profilu na Instagramu.

Denarne nagrade v enaki višini je srbska vlada namenila tudi strelcema Damirju Mikcu in Zorani Arunović, ki sta 30. julija osvojila zlato medaljo med mešanimi ekipami v disciplini zračna pištola na 10 metrov.