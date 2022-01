Srbija na nogah, oglasil se je tudi Vučić: Videli smo šikaniranje, trpinčenje in laži

Avstralsko zvezno sodišče je danes zavrnilo zahtevo prvega teniškega igralca sveta Novaka Đokovića za ponovno priznanje njegove vize za vstop v državo. Srb bo po večdnevnem sporu z avstralskimi oblastmi zaradi pravice, da vstopi necepljen proti covidu 19 pred odprtim prvenstvom Avstralije, moral državo zapustiti.

Đoković je po odločitvi sporočil, da je »izjemno razočaran«, a da bo zapustil državo. »Spoštujem odločitev sodišča in nameravam sodelovati z oblastmi pri odhodu iz države,« je zapisal v izjavi.

Vučić: Ponižali so se sami

Odločitev sodišča je komentiral tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić. Dejal je, da je govoril z Novakom ter da mu je sporočil, da komaj čaka, da se vrne v svojo Srbijo, kjer je vedno dobrodošel. »Nadlegovati najboljšega teniškega igralca 11 dni in mu 11 dni sporočati odločitev, ki ste jo sprejeli prvi dan ... Mislijo, da je to nadlegovanje ponižalo Đokovića, v resnici pa so se ponižali sami,« je dejal in pristojnim očital ustrahovanje in nadlegovanje.

Plačal bo tudi denarno kazen

Nole tako ne bo imel priložnosti ubraniti pokala, ki ga je osvojil lani v Melbournu. Poleg tega mu grozi kazen v višini 500.000 dolarjev (okoli 318.000 evrov), poroča Objektiv. Ker pa je z zmago v prvem sojenju ravno toliko dobil, je Srb po sodnih stroških zdaj na 'ničli'.