Srbija na nogah: Nole veliko zmago primerjal s plezanjem na Mount Everest

Nadal je priznal, da se mu je poznala utrujenost. FOTO: Christian Hartmann, Reuters



Eden treh najboljših dvobojev



Konec dvoboja ob prisotnosti gledalcev

Đoković je povedel v zmagah proti Nadalu s 30 : 28. FOTO: Christian Hartmann, Reuters

Srbski teniški igralecsi je v petek po epskem polfinalnem obračunu z zmago proti Špancuzagotovil preboj v finale odprtega prvenstva (OP) Francije. Đoković je Nadalu prizadejal šele njegov tretji poraz v zadnjih 16 letih in 108 dvobojih na pariškem pesku, sam pa se je uvrstil v šesti pariški finale. V 58. medsebojnem obračunu je zmagal s 3 : 6, 6 : 3, 7 : 6 (4), 6 : 2 in tako ostaja na lovu za 19. turnir velike četverice. Z morebitno nedeljsko zmago bi postal prvi moški teniški igralec v več kot 50 letih, ki bi vse štiri največje turnirje osvojil vsaj po dvakrat.Đoković, zmagovalec Roland Garrosa leta 2016, ki je Nadala na turnirju premagal tudi leta 2015, se bo v finalu pomeril z Grkom. Ta je z zmago s 6 : 3, 6 : 3, 4 : 6, 4 : 6, 6 : 3 proti Nemcupostal prvi Grk z uvrstitvijo v finale grand slama.Nadal, ki bi z uvrstitvijo v finale postal pri 35 letih najstarejši finalist Pariza v moderni dobi, ostaja pri 20 največjih turnirskih zmagah. Toliko jih ima tudi Švicar»Privilegij se je bilo pomeriti zv tako neverjetni tekmi. Današnji dvoboj je bil moj najboljši dvoboj v Parizu,« je po štirih urah in 11 minutah boja povedal 34-letni Đoković. To je bila zanj šele druga zmaga v devetem medsebojnem obračunu s Špancem na pariškem pesku. »Vsekakor je bil to eden mojih treh najboljših dvobojev v karieri.«To je bil Nadalov prvi poraz v 14 polfinalih v francoski prestolnici. »Najverjetneje danes ni bil moj najboljši dan, čeprav sem se boril. Včasih zmagaš, včasih izgubiš. Imel sem veliko priložnost. Nekaj točk je bilo norih, a poznala se je utrujenost.«Đoković je dvoboj končal s 50 neubranljivimi udarci, Nadal pa je naredil 55 neizsiljenih napak. »Težko je najti besede, večje od vseh superlativov, s katerimi bi lahko opisal Rafov dosežek na Rolandu Garrosu. Vsakič, ko z njim stopiš na igrišče, veš, da boš moral nekako preplezati Mount Everest, če ga boš hotel tu premagati.« Zdaj v medsebojnih dvobojih z Nadalom vodi s 30 : 28 v zmagah.Organizatorji so 5000 gledalcev na stadionu Philippa Chatriera presenetili tudi s tem, da so si dvoboj kljub policijski uri, ki začne veljati ob 23. uri, lahko ogledali do konca. »Po dogovoru z državnimi oblastmi se bo dvoboj končal ob vaši prisotnosti,« je navdušenim gledalcem dejal napovedovalec.